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阿旺登雅：肯定阿邦佐 政治經驗我們支持新首長

发布于 January 14, 2017
拿督阿玛阿旺登雅。
拿督阿玛阿旺登雅。


（本报古晋13日讯）第二资源与环境部长拿督阿玛阿旺登雅表示，他相信拿督阿玛阿邦佐哈里会继续已故首长拿督巴丁宜阿德南的精神，他非常肯定拿督阿玛阿邦佐哈里的政治经验，而他也将会成为砂拉越的领导人，确保砂拉越各个社群和睦。

“我们给予首长支持。”

他今天下午在新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里宣誓就职后接受记者的询问时这么表示，而他在这之前也是盛传为拿督巴丁宜阿德南热门接任人的人选，因此他的感受也备受瞩目。

而一名记者也大胆的询问关于他和新任首长的关系外传不是很融洽，他哈哈大笑之后说，这是外人所传的，之后他也否认。他表示，能踏足政坛，或多或少，新任首长也曾经带领着他。

“我当时是基 本建设与社区发展部的高级官员，而阿邦佐哈里则是该部门的部长，我们曾经共事很长的时间。”

该名记者也不死心再追问这说法是传言，阿旺登雅也回了一句，“这只是你的说法”。

而记者也询问及关于他是否被委任为副首席部长，他一连串的5个“不”字否认，并表示，只是会给予新任首席部长全力的支持，这就是土保党的立场，无论决定是如何，就算是当时的阿德南也是如此。

“我们将（副首长）决定留给新的领导。”

记者也转换问题问到，是不是在同意决定接任人的时候就包括了副首长（职位），他表示并不是这样的，委任阿邦佐哈里为新首长，今早的会议和州元首已经决定。

“我们建议了阿邦佐哈里作为新任首长。”

他也承认在提议阿邦佐哈里作为新人首长人选的时候，他有这样的提议。另外，在丹绒拿督州选区的候选人方面，暂时并没有人选。

 

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