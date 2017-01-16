阿德南逝世 砂子民心中永遠的痛

全体出席烛光悼念追思会的会员合摄。

（本报美里15日讯）砂拉越华人社团联合总会会长许德忍表示，砂拉越前首席部长丹斯里阿德南沙登的逝世，对砂州子民而言是莫大的损失。待民如子的他，为砂州贡献了他的一生。他的离世，是砂州子民心中永远的痛。

许德忍昨晚于华总停车场举办的烛光悼念追思会上致词，发表上述谈话。

他说，丹斯里阿德南虽卧病在床，但临终前仍挂惦着砂州，更希望砂州子民能像他一样，好好的爱护这片土地，他带领砂拉越成为团结及进步的州属，也为砂州定下许多目标，遗憾却在未完成梦想前逝世，令人无不感到惋惜。

“丹斯里阿德南是一位难得的好领导，我最爱听他讲话，他幽默、风趣的性格，为砂州子民带来许多的欢乐，和蔼可亲的他，更是智慧的结晶，是后代子孙的典范及学习的榜样。”

他指出，自从阿德南沙登上任后，为砂拉越作出了许多的贡献。他落实的53项惠民政策，证明了他超然的办事能力。深受子民爱戴的他，更令砂州在这片国度上重新抬头，我们的确痛失一名一生为民的砂州之子。

许德忍透露，烛光追悼会是为了追思一位不可多得的好领袖，虽然他已与世长辞，但他的精神永远与砂州子民同在，大家会永远挂念着他。

他希望大家在追思的同时，也能学习阿德南为民奉献一生的精神，完成他的遗志，让砂拉越成为民族团结，长治久安的国家典范。