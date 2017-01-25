阿德南曾指示要加強 耗資2億沒善用

道格拉斯（前排右2）对于辨识鱼获新鲜度进行了解。左2为卢少如。

（本报古晋24日讯）砂副首长拿督阿玛道格拉斯指出，因了解到冰厂对于渔获保鲜的重要，因此当局批准了一家渔产公司在丹绒玛尼深水渔港码头设施设立冰块制造厂，一旦完工后，其他渔船将必须严格遵守政府规定的条例，即必须将所有渔获都在丹绒玛尼深水渔港卸货。

也是砂农业现代化与乡区经济部长的道格拉斯，是今午巡视古晋青山的水记海产有限公司的冰块制造设施及卸货码头后，如是向媒体做出透露。

他指出，该公司已于上周获得大马渔业发展局批准，以在丹绒玛尼深水渔港冰块制造厂。据悉，该公司获得3至6个月的时间，在该深水渔港建设冰厂设施。

他解释，数月前，前首长拿督巴丁宜阿德南指示他了解如何加强大马渔业发展局丹绒玛尼渔获设施，因该设施建设耗资2亿6千万令吉，然而并没有充分获得利用。他说，许多渔船不愿意在该设施卸货，导致捕获的渔获都流到其他地区，甚至是国外市场。

“因此我么做了一些努力，发起新的措施，了解到其中一个面对的问题是没有冰块供应，因为没有冰块，因此许多船只并不愿意在丹绒玛尼卸下渔获。”

他说，他前往巡视了渔船，了解到渔船一出海就会待14天左右，而且捕抓渔获约4吨，而这些渔获必须要有冰来保鲜。

他指出，丹绒玛尼也有1冰厂设施，然而并为投入运作。

他也希望该公司能尽快建好冰厂设施，因为下个月后开始旱季，适合出海捕鱼，希望到时能有更足够的冰块，渔船公司便没有理由不遵守条规，选择不在丹绒玛尼深水渔港卸货。

他说，今日巡视后了解，冰块制造设施不是一项过于复杂的设施，只是如今要作好的是必须要建造一个可生产大量冰块的措施。

他说，今日巡视该公司的设施，可生产50吨的冰块，而丹绒玛尼则需要建设300吨生产量的冰厂。