阿德南兒子？ 妻子？ 倫迪： 候選人需具勝算

土保党书长拿督斯里伦迪坦言，阿德南的孩子是丹绒拿督补选候选人的合适人选。

（本报古晋19日讯）随着大马选委会今日宣布丹绒拿督选区补选日期，谁将取代已故阿德南上战丹绒拿督备受万众瞩目，土保党秘书长拿督斯里伦迪今日亦坦言，阿德南的孩子是合适的人选。

他指出，土保党聆听民意，了解当丹绒拿督的选民要求阿德南的家人继续当他们喉舌的意愿，该党必须派出当地选民能接受的人选。

“土保党也希望已故阿德南的家人延继阿德南遗志，尤其他为土保党和人民做了许多事。”

不过，他表示，现在就作出结论并不公平，一切都得在本周末国阵召开最高理事会议后，交由首长拿督阿玛阿邦佐哈里作出最终的决定。

伦迪是于今日在州议会出席新内阁成员宣誓就职仪式后，接受媒体访问时指出。

他说，补选的候选人最重要条件是有胜算。丹绒拿督是土保党的堡垒区，国阵捍卫议席当然没问题，但是国阵要有一个合适的人选，因为阿德南在过去做得很好。

至于候选人是阿德南的哪一位家人，他表示，阿德南有很多孩子，是哪一位就由他们自已决定，他们推选出哪一位就由那一位上阵。

他不讳言，阿德南的孩子很可能就是候选人，但还是要阿邦佐哈里决定。

对于阿德南的遗孀拿汀巴丁宜查米拉将代夫上阵的传言，伦迪说，这也得视该党的民间调查结果来决定。

他说，即然选民都想要阿德南的家人上阵补选，那他们就没有是否不被接受的顾虑。另一方面，首长阿邦佐哈里在谈及丹绒拿督补选的人选时，他说，该党仍末作出决定，毕竟阿德南的丧期才结束。

他指出，候选人最重要是有胜算及获得选民的接受。