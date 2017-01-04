阿占：請立刻停止集體出國 打高球不合理

阿占：奢华生活、常到国外打高球或生活开销与收入不符，都存有贪污可能。

（吉隆坡3日讯）反贪会副主席（行动）拿督阿占认为，出国打高尔夫球没问题，但若部门官员集体出发，和承包商一起打球就有问题。

他说，无论是政府部门或官联公司的采购和执法部门，都存在非常严重的贪污问题，而这些问题可以从一些行为如奢华生活、常到国外打高球、拥有女朋友甚至是情妇等看出。

“有些人一年内出国两次且都搭乘商务舱，我们目前收集到的情报显示，很多人都喜欢出国打高球。”

“打高球其实没错，我也有打。但高球是高阶社会人士的玩意，尤其是承包商，如果一个人去打就不太有问题，但要是整个部门一起去，就值得怀疑了。目前发现，这种情况上至发生在部门和州部门，下至也出现在市议会等等。”

阿占周二接受反贪会电台专访时，针对日前反贪会主席拿督祖基菲里阿末提醒公务员勿出国打高球的谈论，作出回应时表示，这并非“自己讲自己爽的”（syok sendiri），而实际上主席是有掌握到实质的情报。

“有时是整个部门带着去到国外打高球……我们是根据情报才提出建言。最好是立刻停止这种活动。”

他强调，反贪会必须严厉消除该些带来负面效应的行为，并提醒反贪会官员若涉及贪污，他将毫无保留地对付之。

“不要涉及这些不正规的活动，不只是反贪会官员，也包括主要领导人，如果我发现你们利用反贪会的名义达到个人利益，我将毫无保留地交给外人调查，对付你们。”

反貪會去年起約2億

70%充公為國家收益

（吉隆坡3日讯）反贪污委员会去年打贪所取得的成绩比前年更佳，截至去年12月15日，反贪会共展开982份调查档案、逮捕932人及将258人控上庭。

反贪会副主席（行动）拿督阿占说，反贪会在全国起获约2亿令吉，其中70%将被充公作为国家收益。

他说：“这是反贪会对国家作出的其中一项贡献。透过此方式，我们可打击贪污至基层，但我们也协助归还属于国家的钱，防止国家财富被盗取。

“反贪会希望涉贪及滥权的政府官员忏悔，并停止有关行为。”

他今日接受网络电台“MACCfm”专访时，这么说。

阿占巴基也警告反贪会全体官员及职员勿滥权，或为了自己利益“出卖”反贪会。

“我将毫不犹豫采取更强硬的行动，没有妥协的余地。”

沙巴水門案起5000萬

「情報式調查」建功

（吉隆坡3日讯）在去年引起全国轰动的沙巴“水门案”，起获逾5千万令吉现金，阿占指这有赖于反贪会展开“情报式调查”（INTELLIGENCE BASED INVESTIGATION）建功。

他说，“情报式调查”最初在英国被研发开来，目前鲜少机构或部门采用此方式调查。

身为副主席，阿占以“视死如归”勉励反贪会上下官员。

“部门上下应该知道，人民才是支付我们薪水的人，所以应该为人民办事；同时也应该将反贪会视为自己的家，就我个人而言，这是我的家、我的学校、我的大学。”

“我知道有时官员会累，但应该自我激励，生要做反贪会的人，死也要做反贪会的鬼。”

反贪污委员会（反贪会）自2009年从反贪污局转型以来一路不易，尤其是面对社会大众的错误观念，该会也致力以行动去改变。

阿占指出，过去反贪局深受民众信赖，尤其是国人都采取主动的方式投报贪污，但后来却因为一些事而形成阻扰，尤其是2009年转型后发生的赵明福事件，民众不再相信反贪会，导致主动投报数量下降。

他说，赵明福事件可以说是一个转捩点，而反贪会也决定将“主动调查”列为转型方案。

“过去，反贪会是等候投报才会展开调查，但落实‘主动调查’措施后，我们摒弃守株待兔的方式，尤其是针对一些高调案件，或自己收集的情报展开调查。”

“这类调查需要依赖官员如何去搜集情报，一般上，它会根据报告或报道去搜集情报，然后反贪会采取主动的方式调查。除了‘水门案’，去年发生青体部官员贪污1亿，也是用此方式。”