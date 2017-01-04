防範罪案社區安全組達標 砂犯罪指數降

砂拉越防范罪案及社区安全组主任尤索夫（左）在砂州警察副总监拿督阿都阿兹（中）的见证下，移交职权给沙菲宜伊斯迈。

（本报古晋3日讯）砂州警察副总监拿督阿都阿兹披露，在防范罪案及社区安全组的努力下，砂拉越在2016年的犯罪指数比2015年下降了5.4%。他说，砂拉越防范罪案及社区安全组在去年是由尤索夫担任主任，长达7个月，是历年来任期最短者。但是，在他的领导下砂州的犯罪指数下降了5.4%。

他指出，防范罪案及社区安全组是拟定行动计划和方针单位，并由各警区执行防范罪案与社区安全工作。

尤索夫是于去年12月被调任前往吉隆坡，担任我国最高元首的随侍警官。

尤索夫在致词时表示，防范罪案及社区安全组在2016年达到了警方降低犯罪活动的绩效目标，即降低犯罪指数5%。

他说，这是该单位与其他单位合作展开行动所取得的成果，尤其是在佳节和假期期间，警方都会展开联合逮捕行动阻止罪案的发生，同时也使民众的社区安全提高。

他指出，该单位也积极展开逮捕行动，只要是有可疑行迹的嫌犯都被逮捕，并成功阻止一些犯罪活动的发生。在去年，该单位的指挥下展开了134项逮捕行动，而全砂各警区也展开了622项逮捕行动。

此外，他称，其单位也配合青年、体育与团结部，以及福利、女性与社区安全部合作举办防止犯罪运动，提升社区的安全，以及提高女性对性侵的醒觉。

尤索夫今日移交职权给新任防范罪案及社区安全组主任沙菲宜伊斯迈。沙菲宜伊斯迈曾担任诗巫警区主任长达6年3个月。

另一方面，沙菲宜指出，砂拉越在表面看似平静，但实则在表面下是暗潮汹，他在上任后誓言打击犯罪活动，并且会以粗暴的方式对待罪犯。

他说，尽管这可能会面对非政府组织的抨击，但是对付罪犯就必须以罪犯的手法，以免砂州的罪犯一再重犯。

他称，他在出任防范罪案及社区安全组主任后，将拟定两个目标，即防止犯罪及提升社区安全。

另外，在昨日发生多辆警车追逐一辆轿车的事件中，警方逮捕疑是无驾照驾驶的一对男女，并扣查3天展开调查。

砂州警察副总监拿督阿都阿兹表示，警方目前对这两名男女展开调查，以确定他们躲避警察的原因。

他说，这一对男女的年龄在20岁左右，警方扣查他们以了解是否没有驾照，所以一看见警察就逃走，或是其他的原因。在昨日傍晚多辆警车追逐一辆躲避警察的轿车，并导致多辆无辜的车辆在追逐过程中被撞。

阿都阿兹表示，其中仍有许多事必须查明，所以仍无法提供详情。