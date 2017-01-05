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關稅局開年立功 起象牙值逾720萬

发布于 January 5, 2017
韩沙（左）在记者会后与下属出示部分象牙，右起张永兴与艾纳丝（中）。
韩沙（左）在记者会后与下属出示部分象牙，右起张永兴与艾纳丝（中）。


（吉隆坡4日讯）新年伊始，关税局马上立功，侦破走私象牙活动，起获254枝重846.2公斤的象牙，价值逾720万令吉！

这些象牙是从刚果的恩吉利国际机场运抵我国，藏在17个箱子，在我国吉隆坡国际机场自由贸易区北部货仓里面。

关税局发现这批箱子可疑，于是展开搜查行动，发现这批箱子内另有乾坤。

吉隆坡国际机场关税局主任拿督韩沙周三在记者会说，周日（1日）傍晚5时45分，这批箱子停放在货仓后，当局便展开搜查行动。

他说，根据记录，不法集团是由土耳其航空，从刚果空运这批象牙来到马，途中曾在伊斯坦堡转机。

他指出，这批象牙估计从40到50只大象取得。

运输文件属伪造 无人落网

他说，有关箱子的运输文件伪照的，不法集团分子将象牙运到蕉赖地区，不过官员发现有关地址不存在。

他强调，这些象牙的目的地是我国，但是当局及时截查及侦破此案。

他说，没有人在此案中落网，当局援引1967年关税法令第135（1）（a）条文调查，一旦有人提控，可被判充公物原价的10到20倍价格，或入狱3年，或两者兼施。

出席者包括该局高级助理主任张永兴与艾纳丝。

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