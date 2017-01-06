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開始備戰遴選陣容 馬保齡精英誓霸東運

发布于 January 6, 2017
大马保龄球队在2015年东运会大唱丰收，如今虽仍未定下奖牌目标，但肯定瞄准全场第一宝座。
大马保龄球队在2015年东运会大唱丰收，如今虽仍未定下奖牌目标，但肯定瞄准全场第一宝座。


（吉隆坡5日讯）虽然还未定下具体奖牌目标，也面对东南亚劲敌们的虎视眈眈，但大马传统强项的保龄球队目前方向明确：誓要挟着主场之利，蝉联东运会该项全场总冠军。

距离开赛还有数个月，国家队也从新年假期后归队，国家队教练杰拉德萨姆尔表示目前球队已展开备战，也开始了遴选球员阵容的阶段，以球员最新的状态来确定这次大马争金夺牌的最强阵容。

同时，他重申不要小看主场优势在保龄球赛的作用，“(我们)全场第一的机会是有的，因为我们是在主场作战。”

他也坦承说：“在重演上届新加坡赛会5金的成绩方向上，的确会有点压力，但不是不可能。说不定还可超越。”

杰拉德萨姆尔强调，现在东运会大马阵容还是公开给每个国手和选手去角逐，“只是现在我们还没有定下详细的要在哪个项目下功夫的策略。照例，我们会观察选手们在接下来几个国际赛的表现，才做出评估和决定。”

在两年前的新加坡东运会上保龄球大项中，大马以5金1银4铜的成绩，力压4金5银1铜的东道主新加坡，成为全场最大赢家。当时大马赢得的金牌是男子个人赛、男子三人赛、女子双人和男女团体赛。当中，年轻小将拉菲克联手队友贡献3金，女队方面则有冼丽莹和谢美兰领衔拿下2金。

在近期战绩方面，冼丽莹在去年7月首次赢得欧洲赛后冠，谢美兰在2016年3站比赛赢得冠军，西蒂莎菲雅也在印尼公开赛和共和联邦赛发光，19岁的拉菲克在上个月高手云集的个人世锦赛摘下银牌；大马精英队选手比起两年前虽有变化，如东运男团冠军班底曾添胜等人退出，但变动不大。

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