阿邦佐哈里完成宣誓后，签署宣誓书。

（本报古晋13日讯）在首席部长拿督巴丁宜阿德南逝世两天之后，砂拉越州政府迅速恢复运作，原任副首席部长的拿督阿玛阿邦佐哈里今日下午在州元首府，在州元首敦泰益玛目的见证下宣誓就任砂拉越第六任首席部长。

砂拉越州内阁成员计有阿邦佐哈里、副首长拿督斯里道格拉斯、副首长丹斯里占玛欣、地方政府部长拿督沈桂贤及州国阵秘书长拿督伦迪今早觐见州元首敦泰益，一致同意由拿督阿玛阿邦佐哈里担任砂拉越第六任首席部长。

阿德南突然的离世令人民陷在悲伤之中，而砂州国阵政府在阿德南州葬之后，迅速的在今日早上觐见州元首推荐阿邦佐哈里，以免砂州政府出现群龙无首的境地。

尽管如此，州政府在阿邦佐哈里接任首长的事宜上保持低调，并没有公开让媒体进行采访。

阿邦佐哈里宣誓就任仪式是在今日下午4时在州元首府举行。在下午3时30分，州内政要陆续抵达，除了所有内阁成员，出席者包括工程部长拿督斯里法迪拉、首席首长政治秘书阿都拉赛多、首相署部长南茜、天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪、砂州政府法律顾问拿督冯裕忠及多位首长政治秘书。

阿邦佐哈里是在下午3时40分携同其夫人拿汀阿玛祖玛妮抵达州元首府，而州元首伉俪则在3时55分抵步。

由于媒体都在州元首府外等候，因此只能凭州国歌奏起确认宣誓就任的仪式开始，在大约15分钟后即4时15分完成仪式。

在宣誓就任仪式结束后，州元首府周围的清真寺传出阵阵的祈祷声，彷如为阿邦佐哈里献上无上的祝福。

泰益：欣慰阿邦佐任首長

“35年前帶他進政治生涯”

（本报古晋13日讯）砂州元首敦泰益玛目形容，见证拿督阿玛阿邦佐哈里宣誓就任新首席部长，让他非常欣慰，因新首长阿邦佐哈里也是他一手带入政治的领袖。

“我一手带他（阿邦佐哈里）进入政治生涯，那已是35年前的事了。”

他形容阿邦佐哈里是具有30多年经验的领袖。他强调，阿邦佐哈里是前州元首敦奥平的儿子，拥有深厚的背景，因此有信心能够成为优秀的首席部长。

敦泰益玛目表示，当年他第一见到阿邦佐哈里时，当时后者只有13岁。

他是今午于州元首府举行的新首长宣誓就职仪式中见证阿邦佐哈里宣誓出任第六任首席部长后，在离开前受访时如是指出。

他也形容，阿邦佐一直以来是一名良好的工作者，拥有好的公共关系。

阿邦佐：職位陣容暫保留

待哀悼期後組新內閣

（本报古晋13日讯）新任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里感谢州元首敦泰益玛目，以及州国阵的同僚对他的信心，让他领导砂拉越州政府。

他形容，由于目前尚在7天的哀悼已故前首长阿德南的时期内，因此他也不愿多发表言论，一切待7天的哀悼期过后才会发言。

他是今午于州元首府宣誓出任第六任砂拉越首席部长后，受询时，发表上述简短感言。

询及何时会宣布新内阁阵容时，他表示目前尚在哀悼期间，因此一切待哀悼期后才会计划组织新内阁。

他坦言，内阁目前的职位阵容将获保留，目前不急于做出重组。