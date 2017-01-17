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錢本統：3間店屋已用27年 我們用錢購置

发布于 January 17, 2017
众人同心一志，高喊三声“沙哈地”。左起分别为巴旺阿山支部秘书郑元顺、武吉阿瑟支部主席钱本统、南甲支部主席蔡明成、武吉阿瑟支部青年团团长钱进一、南甲支部宣教秘书陈盛煌、南甲支部副宣教陈家耀及武吉阿瑟支部署理主席叶朝昌等人。
众人同心一志，高喊三声“沙哈地”。左起分别为巴旺阿山支部秘书郑元顺、武吉阿瑟支部主席钱本统、南甲支部主席蔡明成、武吉阿瑟支部青年团团长钱进一、南甲支部宣教秘书陈盛煌、南甲支部副宣教陈家耀及武吉阿瑟支部署理主席叶朝昌等人。


（本报诗巫16日讯）“关于甘榜拿督这3间店屋党产，今天我们发表的声明可以说是告党员书，因为这是人联党当年全党各民族党员干部有钱出钱、有力出力买下的，故我们有义务告诉全体党员，有关事项的进展。”
砂人联党武吉阿瑟支部主席钱本统今日在该党5个支部联合召开的新闻发布会上也强调，这是诗巫5个支部，即都东支部、武吉阿瑟支部、巴旺阿山支部、柏拉旺支部及南甲支部的一致立场。
他也在发言中，感谢各个支部的党员干部积极出席今日的新闻发布会，尤其部份党员更是长途跋涉，从郊区长屋前来参与。
“这3间店屋是砂人联党的党产，我们已经使用了27年了，我必须重申，这是用我们的钱购置的产业！”
询及人联党诗巫5个支部拒绝迁出，若未来Twinswood Sdn Bhd向法庭申请庭令，强制迁离之际该如何应对，钱本统强调，“到时候再说吧！”
他也披露，目前这起诉讼案仍旧在法庭审理程序中，砂拉越人联党交由律师团全权处理。
至于人联党诗巫方面在即将到来的农历新春团拜活动，是否将因为前首长阿德南逝世而宣告取消，钱本统表示，一切等待党中央指示后才做出决定。
据了解，1989年在时任诗巫支部主席黄顺开医生的领导下，砂拉越人联党全体党员倾全力的支持，不分阶级，全党各民族党员干部有钱出钱，有力出力，终于将诗巫甘榜拿督Lots 1291、1292和1293买下，人联党诗巫支部也终于有了自己的家。
人联党诗巫老党员们皆认为，这党所是成千上万人联党党员的血汗钱买下的，也是人联党的一个辉煌的成就。根据该党一直以来的说法，成立Twinswood Sdn Bhd是为了更妥善的管理党所，而50个所谓的股东乃人联党的信托人。
同时，自2015年起，据悉人联党中央即致函要求Twinswood Sdn Bhd的50位股东将股份归还予该党。据悉，至今有27人已经同意并签署了股东转让书，惟仍有23人拒绝签署转让股份。

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