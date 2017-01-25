首页 娱乐新闻 錄影2度嘔吐又請長假 命理師江柏樂：昆凌應該已懷孕

錄影2度嘔吐又請長假 命理師江柏樂：昆凌應該已懷孕

发布于 January 25, 2017
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23岁天王嫂昆凌曾透露想在25岁前达成3个小孩的目标，不料却患轻微的“多囊性卵巢症候群”，怀孕很可能受影响，不过有圈内人透露，她去年底开始向公司请长假，且减少曝光，即使有媒体邀约在她开的咖啡厅访问，她都以放假为由拒绝，只用文字回复，“有孕”传闻不胫而走，而命理师江柏乐则铁口直断说：“她可能已经怀孕了喔！鸡年一定会生小孩！”透露可能碍于习俗，未满3个月所以还未公开。
昆凌去年8月出席中国购物网站时，就透露近期最大目标是第2胎，同年12月录节目时，2度冲出现场呕吐，让人起疑是否为害喜症状，但经纪人表示她是吃中药反胃，尚未怀孕，不过，工作告一段落后她便开始请长假，外界问起经纪人就简单一句：“昆凌这段时间休息”带过，未多做解释。
命理师江柏乐用《易经》为“昆伦”二胎卜卦，得到“天雷无妄”卦象，显示男孩几率高，且夫妻俩至少会生3、4个小孩，以后家里会非常热闹， 而另名命理师谢沅瑾则从姓名学及出生年月日分析，认为周董命格“子”缘较薄弱，因此第2胎可能还是女孩，对此，昆凌经纪人表示：“工作有预定的排程，去年她就已预订好今年的休假时间，不是因为怀孕推掉工作。”

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