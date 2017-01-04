重視教學質量 黃中增聘 7優質教師

黄中今年更换新校服，穿上深青与白色新校服的初中一学生，给人一种青春的感觉。

（本报诗巫3日讯）黄乃裳中学校长卢友雄表示，黄乃裳中学非常注重教育的质量，所以今年加强师资，聘请了7位学历高的优质新教师。

他表示，这7位新教师为：吴贤彬毕业于中国医药大学医学系；郑秋子考获砂拉越大学硕士；江锦兴考获马来西亚国民大学学士学位；黄照雁考获马大中文系及博特拉大学教育硕士学位；许金津考获中国暨南大学华文教育专业；张永恩考获台湾国立成功大学电机工程学系学士；张淑玲考获博特拉大学教育硕士学位。

卢友雄表示，该校2017年的初一新生人数为139人，包括9位转学的学生，该校总人数为739人。2016年的新生为162人。今年新生减少的原因有小六生较少；有些学生因为方便而去家附近的国中读书；另外一个原因可能是该校在今年全面调整学费，而影响到有些家长的决定。

“新学年，黄中的初中学费为80令吉，杂费、冷气费及电脑费为40令吉，合计120令吉；高中的学费120马币加杂费后则是160令吉。如果有贫困的家庭，因为无法负担学费而选择读国中，校方愿意与家长面谈，人性化地处理学费问题，如果真的需要就会找人认领及赞助学费，当然家长需要有收入证明单。”

黄中也在今年重新开放宿舍，目前的寄宿生有6位，即2男，4女；该校今年也开始更换新校服，穿上深青与白色新校服的初中一学生，给人一种青春的感觉。