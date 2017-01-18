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配合農曆新年 Watsons推「過靚年」活動

发布于 January 18, 2017


（吉隆坡17日讯）大马Watsons配合农历新年推出“#过靓年”（#HappyBeautifulYear）新春活动，在推介礼上也同步推介“#过靓年”的音乐视频 。

Watsons大马区总经理罗宝霞在推介礼上致词时表示，非常感谢合作伙伴多年来给予的支持，成就如今全国遍布逾400间分店、400万名VIP会员，希望通过这个新春活动和音乐视频，能让消费者感受大马Watsons的诚意，并且有信心该音乐视频将继续成为国人庆新年的最爱歌曲。

“这一年会陆续推出一系列回馈Watsons会员的促销活动，同时也会积极开拓分店，为本地消费者引进国外产品，把业绩再次推向高峰。”

大马Watsons市场主管何书光则表示，该音乐视频甫上载至社交媒体网站，在数小时内便已创下20万的点击率，其内容也展示我国多元文化的一面，并且结合国人最爱的欢乐与幽默元素，完美传达“过靓年”的讯息。

“#过靓年”的音乐视频是由本地男子组合Fuying & Sam主唱，超过20位本地与国际艺人参与演出。

大马Watsons为了回馈VIP会员，凡单张收据购满80令吉或以上，即可免费获取一张“幸福卡”，就有机会赢取总值高达188万8888令吉的奖金与奖品。
网址：www.watsons.com.my。

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