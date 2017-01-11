配合亞細安電影節推展 《食在古晉》拍攝5天

新闻发布会进行时摄，左起为世界著名讲员李光弘、导游严丙量、河景酒店董事经理拿督黄天佑、古晋北市市长拿督阿邦华合、监制童希。

（本报古晋10日讯）《食在古晋》即日起为期五天将在古晋进行拍摄，介绍本地美食！

值得一提的是，在完成拍摄剪接后将交由大马国家电影发展局（Finas）进行检验，由该局及旅游局决定将在国际电视台进行播映！

《食在古晋》监制童希于今日召开新闻发布会后，如是指出。

她指出，该拍摄团队在古晋进行拍摄后，需要数个月的时间进行剪接和后续工作，并非是拍摄后就可以直接上载，同时希望该节目能够在拍摄后不仅在本地电视节目上放映，也希望在国际的电视节目上播映，专注在于中国、新加坡、印尼等市场。

她透露，在完成录制及剪接后，将交由大马国家电影发展局进行检验及让该局与旅游局合作决定安排哪个电视台进行播映。

她称，有关拍摄录影剪接等工作指定在今年5月前完成，预料将配合届时举行的亚细安国际电影节进行推展。

她进一步指出，为期5天的拍摄时间，将从上午至晚上不停的拍摄，专注在本市道地著名美食如哥罗面、叻沙、“忘不了”鱼等，同时该拍摄团队也前往古巴丽雅的星期日市场进行拍摄。

该拍摄团队将会把古晋的美食和地标带给大众，她强调，此次的拍摄活动邀请了专业的摄影师进行拍摄及剪接，效果和素质肯定比之前好。

她披露，于去年10月份在美里进行拍摄时由于为第一次，在有了该次经验后，将会比之前做的更好。

她称，该拍摄团队的人数为约20人，包括来自新加坡及柔佛的摄影师及录音师。此次的拍摄是由砂州旅游局资助，因此将有更专业的团队将节目录制好。

另一方面，古晋北市市长拿督阿邦华合在指出，其实能够带出吸引人的旅游项目除了是景点外，而好吃的美食最能让吸引旅客前来。

他感到欣慰的是，该拍摄团队以主动性质拍摄古晋美食，将道地的美食呈献给大众及外国旅客，这也是宣传古晋的最佳方式。