首页 新闻 南砂新闻 配合亞細安電影節推展 《食在古晉》拍攝5天

配合亞細安電影節推展 《食在古晉》拍攝5天

发布于 January 11, 2017
新闻发布会进行时摄，左起为世界著名讲员李光弘、导游严丙量、河景酒店董事经理拿督黄天佑、古晋北市市长拿督阿邦华合、监制童希。
新闻发布会进行时摄，左起为世界著名讲员李光弘、导游严丙量、河景酒店董事经理拿督黄天佑、古晋北市市长拿督阿邦华合、监制童希。


（本报古晋10日讯）《食在古晋》即日起为期五天将在古晋进行拍摄，介绍本地美食！
值得一提的是，在完成拍摄剪接后将交由大马国家电影发展局（Finas）进行检验，由该局及旅游局决定将在国际电视台进行播映！
《食在古晋》监制童希于今日召开新闻发布会后，如是指出。
她指出，该拍摄团队在古晋进行拍摄后，需要数个月的时间进行剪接和后续工作，并非是拍摄后就可以直接上载，同时希望该节目能够在拍摄后不仅在本地电视节目上放映，也希望在国际的电视节目上播映，专注在于中国、新加坡、印尼等市场。
她透露，在完成录制及剪接后，将交由大马国家电影发展局进行检验及让该局与旅游局合作决定安排哪个电视台进行播映。
她称，有关拍摄录影剪接等工作指定在今年5月前完成，预料将配合届时举行的亚细安国际电影节进行推展。
她进一步指出，为期5天的拍摄时间，将从上午至晚上不停的拍摄，专注在本市道地著名美食如哥罗面、叻沙、“忘不了”鱼等，同时该拍摄团队也前往古巴丽雅的星期日市场进行拍摄。
该拍摄团队将会把古晋的美食和地标带给大众，她强调，此次的拍摄活动邀请了专业的摄影师进行拍摄及剪接，效果和素质肯定比之前好。
她披露，于去年10月份在美里进行拍摄时由于为第一次，在有了该次经验后，将会比之前做的更好。
她称，该拍摄团队的人数为约20人，包括来自新加坡及柔佛的摄影师及录音师。此次的拍摄是由砂州旅游局资助，因此将有更专业的团队将节目录制好。
另一方面，古晋北市市长拿督阿邦华合在指出，其实能够带出吸引人的旅游项目除了是景点外，而好吃的美食最能让吸引旅客前来。
他感到欣慰的是，该拍摄团队以主动性质拍摄古晋美食，将道地的美食呈献给大众及外国旅客，这也是宣传古晋的最佳方式。

  • 拿督沈桂贤（左3）、南市市长拿督曾长青（左1）及人联党青年领袖在一名售卖鸡蛋的小贩摊前展示小贩所出售的咸蛋。右起包括薛华东、符祥威、叶耀星、吴芝辉及莫壮平。

    砂小販中心與菜市場 今年獲撥款大提升

    （本报古晋10日讯）砂地方政府部将在今年拨款州内数个大城市的小贩中心与菜市场，藉此提升及改善这些中心与市场内设施。 …
    January 11, 2017
    0 second read

  • 新春佳節前後11天 13種商品列統制

    （本报美里10日讯）砂州内13种佳节商品，于华人农历新年的前后11天列为统制品，即从本月20日起生效至本月31日，13种佳节商品届时将由国内贸易及消费部（贸消部）部长拿督韩沙再努丁…
    January 11, 2017
    0 second read
  • 亚历山大（左2起）在拿督史丹利（右3）的见证下，移交取权予阿兹米。

    罰款達逾8萬 州內商家749宗違規

    （本报美里10日讯）砂贸消局局长拿督史丹利陈指出，执法人员在2016年所采取的多次的行动中，发现州内商家违规案件共有749宗，而被虏获的物品总值逾2千302万令吉，开出了8万1千5…
    January 11, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 拿督沈桂贤（左3）、南市市长拿督曾长青（左1）及人联党青年领袖在一名售卖鸡蛋的小贩摊前展示小贩所出售的咸蛋。右起包括薛华东、符祥威、叶耀星、吴芝辉及莫壮平。

    砂小販中心與菜市場 今年獲撥款大提升

    （本报古晋10日讯）砂地方政府部将在今年拨款州内数个大城市的小贩中心与菜市场，藉此提升及改善这些中心与市场内设施。 …
    January 11, 2017
    0 second read

  • 揭沙水門案力證反貪決心 全民應齊心合力肅貪

    （本报古晋9日讯）随着大马反贪会揭发沙巴水务局高层涉贪案件，联邦工程部部长拿督法迪拉尤索指出，此举显示国阵政府在首相拿督斯里纳吉领导下，在打击国内贪污事件持有的决心。 …
    January 10, 2017
    0 second read
  • 砂拉越的Ternolol 50并非大马药剂监管局所要回收的组别。

    沒獲分配BG04645組別 砂民可放心服用Ternolol 50

    （本报古晋9日讯）砂拉越并没有分配获得编号BG04645组别的Ternolol 50药物，因此只要在砂合法的诊疗所、药剂行或健康中心获取该药物的病患，依旧可放心服用有关药物。 …
    January 10, 2017
    12 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭