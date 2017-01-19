首页 新闻 北砂新闻 鄰居發現躺地裝睡 偷鐵賊潛屋幹案

鄰居發現躺地裝睡 偷鐵賊潛屋幹案

发布于 January 19, 2017


（本报美里18日讯）潜入民宅车房偷铁，贼人见隔壁有人出来观察就装睡于地板上，过后骑脚车将废铁载走。
该贼徒身穿全套红色衣裤、戴鸭嘴帽和口罩、穿拖鞋、带着背包，踏1架脚车于昨日上午11时30分出现在百利达阳光路一带。
贼徒是趁周围无人之情况下，在上述住宅区第2C巷潜入1间单层排屋，并在车房内偷铁条。
1位住在附近的女士指出，该屋子是出租给外坡人士，他们在本市1间学院上班，事发时没人在家。
该女士是看到屋子篱笆上面放置一些铁条，篱笆外有1架脚车，并好奇走上前观察，相信贼徒知道有人走前来后，就假装躺在地上“睡觉”。
女士起初以为对方是农历新年被邀请来打扫的工友，就没有加倍理会，驾车外出，但她驶到路口后，发觉事有蹊跷，就倒回该屋子观察，并看见该男子已经在篱笆外整理铁条，脚车上绑住数枝鱼钓。
该名男子看到邻居倒回来后，非常心急的握紧铁条，然后在路口处顺手牵羊，把铁条扔进第1间民宅的垃圾桶内，一边踏脚车，一边拖着垃圾桶朝向附近草丛逃走。
该名女士相信男子是贼徒后，即刻随后跟踪，继续观察他的行踪。贼徒发觉有人驾车跟踪着他后，就进入附近的草丛，不久后，男子同样踏脚车拖垃圾桶朝向101商业中心离去。
该女士指出，由于当时她载着1岁大婴儿，不方便停车上前阻止，而且附近住宅区没有人，无法求助。
女邻居因为首次遇见此事，感到非常紧张，也不知美里警署的联络号码，就只好拿起手机拍摄贼徒逃离的经过，希望可以交给警察处理。

  • 正進行人行道鋪路工程 雙溪巴基橋將完工

    （古晋18日讯）情牵32哩居民多年的老路双溪巴基桥终于建竣了！ …
    January 19, 2017
    0 second read

  • 聖淘沙商業中心商家求助 人聯解決民生課題

    （古晋18日讯）人联党公共投诉局主任叶耀星日前接获来自圣淘沙商业中心的商家要求协助解决当地的民生课题如沙井盖被盗、道路旁杂草丛生及沟渠堵塞的问题。 …
    January 19, 2017
    0 second read

  • 網絡約會強姦案 全國去年183投報

    （槟城18日讯）槟州总警长拿督威拉蔡义来总监指出，随着网络普及化，我国发生的“网络约会强奸案”日益猖狂，去年全国有183宗案件投报，其中槟城占5宗。 随着网络趋势的普遍，通过社交网…
    January 19, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭