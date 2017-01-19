鄰居發現躺地裝睡 偷鐵賊潛屋幹案

（本报美里18日讯）潜入民宅车房偷铁，贼人见隔壁有人出来观察就装睡于地板上，过后骑脚车将废铁载走。

该贼徒身穿全套红色衣裤、戴鸭嘴帽和口罩、穿拖鞋、带着背包，踏1架脚车于昨日上午11时30分出现在百利达阳光路一带。

贼徒是趁周围无人之情况下，在上述住宅区第2C巷潜入1间单层排屋，并在车房内偷铁条。

1位住在附近的女士指出，该屋子是出租给外坡人士，他们在本市1间学院上班，事发时没人在家。

该女士是看到屋子篱笆上面放置一些铁条，篱笆外有1架脚车，并好奇走上前观察，相信贼徒知道有人走前来后，就假装躺在地上“睡觉”。

女士起初以为对方是农历新年被邀请来打扫的工友，就没有加倍理会，驾车外出，但她驶到路口后，发觉事有蹊跷，就倒回该屋子观察，并看见该男子已经在篱笆外整理铁条，脚车上绑住数枝鱼钓。

该名男子看到邻居倒回来后，非常心急的握紧铁条，然后在路口处顺手牵羊，把铁条扔进第1间民宅的垃圾桶内，一边踏脚车，一边拖着垃圾桶朝向附近草丛逃走。

该名女士相信男子是贼徒后，即刻随后跟踪，继续观察他的行踪。贼徒发觉有人驾车跟踪着他后，就进入附近的草丛，不久后，男子同样踏脚车拖垃圾桶朝向101商业中心离去。

该女士指出，由于当时她载着1岁大婴儿，不方便停车上前阻止，而且附近住宅区没有人，无法求助。

女邻居因为首次遇见此事，感到非常紧张，也不知美里警署的联络号码，就只好拿起手机拍摄贼徒逃离的经过，希望可以交给警察处理。