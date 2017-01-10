都九關卡舊建築 獲撥款52萬重建

（本报美里9日讯）砂旅游局今日批准拨出52万令吉作为美里都九关卡旧建筑的重建与基本设施工程，其中也包括改善入境道路的扩建工程，此工程预料将于今年3月建竣，并由公共工程局负责。

砂旅游、艺术及文化部部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，砂旅游局与马来西亚旅游局将携手推广砂旅游业，砂拉越旅游工作委员会主要任务将进一步探讨美里市在旅游业上所面对的难题，进而提升砂拉越经济，以达到在2030年成为高收入国的目标。

他今早在美里万豪酒店与相关单位闭门商讨有关美里的旅游业发展，在新闻发布会上表示，希望各相关单位能帮助提升美里市的知名度，刺激砂州旅游业所带来的经济发展。

他指，目前美里与古晋已被政府鉴定为砂州主要游客入境的门户，游客数量也逐年增加。随着泛婆大道的建设，他认为游客的数量会大幅度提升，因此有必要在旅游业上作出提升。

“在注重本州经济发展前提下以达致2030年成为高收入国的目标，砂旅游局除了推广古晋旅游景点之外，也会同时积极推销美里，为此，内阁社会经济小组鉴定了本州新的发展区域将会是旅游与服务业。”

阿玛阿邦左哈利说，当局将进一步探讨美里3项旅游问题，其中为旅游产品的发展、美里都九关卡建设提升及特别准证。

就旅游产品的发展，当局将提升布拉亚（BERAYA）与杜山（TUSAN）的基本建设，他认为，这是美里与尼亚之间必须提升的旅游产品。当然，砂政也将会把现有的省公署改造为美里博物院。

另外，旅游局也在美里推介新的旅游走廊，并称之为无线旅游走廊（WIRELESS WALK），政府已拨款500万令吉充作为此项目提升工程。以上将会是除了姆禄以外，被砂政强力推介的美里市新旅游产品。

针对都九关卡基本建设，砂旅游局也于今日批准拨出52万令吉作为旧建筑的重建与基本设施工程，其中也包括改善入境道路的扩建工程，此工程预料将于今年3月建竣并由公共工程局负责。

至于另一项特别入境准证，移民局将会在美里与林梦关卡发出特别入境准证予从汶莱入境砂州的旅游团。他说，此通行证不能发予个人入境的游客，仅有旅游团可申请，此证可在砂州移民局申请，详情可咨询砂移民局。

他强调，砂旅游局将继续探索砂州的旅游新景点，以及让旅游业成为砂州战略性的行业，进而提升砂拉越经济，以达到在2030年成为高收入国的目标。