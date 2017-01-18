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部門助理部長人選或不變 阿邦佐內閣明宣誓

发布于 January 18, 2017


（本报古晋17日讯）由第六任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里领军的砂州内阁成员，将于本周四（19日）上午在州议会举行宣誓就职仪式，据探悉，砂州内阁部门及助理部长人选保持不变。
根据西敏特议会制度，州内阁是由首席部长向州元首推荐所委任，一旦首长退位，他所委任的内阁将失效。有鉴于此，在阿邦佐哈里上任后，他将必须重新委任其内阁成员。
重组内阁是首席部长的绝对权力。不过，据消息指出，阿邦佐哈里上任后，将会维持现有内阁的结构与内阁部长职务。
阿德南的内阁有3名副首席部长，即阿邦佐哈里、拿督斯里道格拉斯及丹斯里占玛欣。在阿邦佐哈里接任日前逝世的阿德南后，副首长剩下两位。对于阿邦佐哈里留下的空缺，政治家及坊间都对此作出许多猜测，认为也是首长大热人选的拿督斯里阿旺登雅将会被委任副首长职，而华社也再次提出了要一位华裔副首长的诉求。
然而，阿德南内阁委任的3名副首长不排除是安排接班人的准备，因此，在阿邦佐上任后将不会委任第三位副首长。
至于已故阿德南和新任首长阿邦佐哈里留下的部长空缺，相信会由阿邦佐及其他部长兼任。
阿德南内阁有财政部、资源策划与环境部、地方政府部、房屋与城市化部、公用事业部、工业与企业发展、贸易及投资部、福利、女性与社区发展部、旅游、艺术与文化部、青年、体育及团结部、基本设施及通讯部、农业现代化与乡区经济部等11个部门。
由阿德南兼任的部门有财政部和资源策划与环境部，而阿邦佐哈里兼任的部门则有房屋与城市化部，及旅游、艺术与文化部。
在阿德南逝世后，砂州内阁成员有9人，即阿邦佐哈里、道格拉斯、占玛欣、阿旺登雅、拿督沈桂贤、拿督伦迪、拿督陈赛明、拿督斯里麦可马因及拿督斯里黄顺舸。

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