邀馬雲擔任顧問 大馬數碼經濟前景看俏

（本报古晋22日讯）随着我国首相拿督斯里纳吉盛邀闻名世界的阿里巴巴集团创办人兼执行董事（中国互联网大亨）马云为马来西亚数码经济顾问，并获得其应允后，大马朝向数码经济发展备受看好且寄予厚望，以期能在数码经济的发展下不仅是本地商界，即使是微商或民众也能经营自身生意。

纳吉提出数码杻纽的概念，和马云此前提出的eWTP中的Ehub高度契合，双方计划一起在马来西亚合作建设。

报导说，马云在会谈中表示，阿里巴巴将支持马来西亚建设数据中心，发展云计算。

马云还向纳吉建议，马来西亚可以发展四个E，即电子付费（E-payment）、电子城市（E-city）、电子政府（E -government）及电子商务（E-commence）；建议马来西亚建设无现金社会。

砂大经济与商业学院经济科系教授刘宝福对此在接受《联合日报》记者访问时指出，马来西亚也是时候效仿与阿里巴巴公司有关联的“支付宝”，即第三方网上支付平台的方式，让买家或消费者能安全网购。

他指出，网购最让人担心的就是付款时的安全性，所以一定做足相关安全性质，让买家有信心通过互联网进行网购。