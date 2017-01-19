（本报古晋18日讯）马来西亚选举委员会将于明日召开会议，针对前任首长兼丹绒拿督区州议员拿督巴丁宜阿德南病逝后，丹绒拿督选区的补选工作进行讨论。

阿德南于上周三逝世后，刚于去年选举的丹绒拿督州议席留下空缺。砂州在昨日结束7天的丧期后，所有暂停的程序开始运作，除了砂州内阁重新宣誓，选委会也开始准备补选工作。

选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣将在吉隆坡选委会总部主持有关会议，并于会议结束后召开新闻发布会，预料公布补选提名及投票日。

随着阿德南丧期结束后，预料国阵和希望联盟将会商讨决定由谁出战丹绒拿督补选

阿德南是在2006年5月20日的州选中出战丹绒拿督选区，并获得人民委托，并在2011及2016年的州选蝉联胜出。

阿德南出任丹绒拿督州选区后，勤政爱民深受当地人民的拥戴。丹绒拿督因此可谓是国阵的堡垒区，在2006年，阿德南以4千136张多数票胜出，在2011年州选则有3千216张多数票。

在2016年的州选中，阿德南直接对垒公正党丹绒拿督区候选人贾佐祖基菲。丹绒拿督州选区共有9千899位选民，阿德南得票6千360张，并以5千892张多数票漂亮胜出。