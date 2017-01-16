遭菲南叛軍綁架三個月 韓船長菲船員獲釋

（菲律宾马尼拉15日综合电）在菲律宾南部被伊斯兰武装分子绑架了三个多月的一名韩国船长和他的一名菲律宾船员昨天获得释放。

去年10月间，一艘韩国商船从韩国开往澳洲途中，在菲南被叛军组织阿布沙耶夫拦截，10名武装分子登船抓走了这两人。

菲律宾军方发言人昨天说，与政府合作的一个伊斯兰武装组织居中协助，促成这两名人质获得释放。“这两名人质今天早上获得释放，摩洛民族解放阵线帮了忙。”

一些媒体报道，叛军是收到赎金后放人的，不过总统和平顾问杜雷扎说，政府没有支付任何赎金。他说：“你知道我们政府的政策，我们不会付任何赎金。不过，如果这中间涉及任何形式的赎金，跟政府没有关系。”

摩洛民族解放阵线（Moro National Liberation Front，简称摩解）与菲律宾政府在1996年签署了和约；现任总统杜特尔特上台后，这支武装组织承诺与他合作，帮助解救人质，并歼灭规模小但手段残暴的阿布沙耶夫组织。阿布沙耶夫组织犯案累累，除了制造炸弹爆炸和暴力事件，还通过勒索和绑架来筹集经费，收不到钱还将人质斩首。估计目前这个组织手上挟持着多国公民，包括荷兰、日本、德国、印度尼西亚、马来西亚、越南等。

国际海事局刚在日前发布报告指出，菲律宾南部和东马之间的水域由于绑架事件激增，已经成了最危险地带之一，商船应该避开。