道路提升工程致土壤流失 屋子結構受影響

有关当局把铁片插在屋旁，防止土壤流失。

（本报古晋18日讯）四哩半通往杨国斯路连接道的道路提升工程影响路边1间屋子结构，导致屋子后方的地底土壤流失，屋身龟裂。

据了解，有关的道路提升工程是于上个月（去年12月）中旬开始在该间屋子旁挖掘泥土，以便修建排水沟，结果影响了屋子的结构。

屋主的兄长约翰在受询时表示，该屋子是位于甘榜苏达的范围内，共有5人居住，自屋后土壤失后，屋身便是龟裂，厕所开始倾斜，因此他们都不敢使用厕所，担心厕所会坍塌。

约翰说，当局在进行道路提升工程时，并没给予他们通知会挖掘其住家范围的土壤，直到问题发生后，又互相推卸责任，至今没有解决方案。

“现在当局只是利用在别处拆下的栏杆铁片插入屋后地里，做为支撑，但却不能防止土壤继续流失，特别是下大雨时，情况非常令人担心。”

屋主的友人麦克也透露，在了解该屋子发生情况后，他便协助屋主向有关当局反映，包括投诉巴达旺市议会、当地州议员罗克强及公共工程局，但当局除了以几片铁片插在屋后之外，至今仍没有任何替屋主修建的动静。

麦克说，当局是于上个星期插入铁片，之后便是继续挖掘泥土和建筑排水沟，却没有和屋主进行商讨，以对屋子结构受损做出赔偿。