道格拉斯 阿旺登雅暫代 查布辭署理主席

阿邦佐哈里于主席位子就坐，准备主持土保党最高理事会会议。

（本报古晋21日讯）新任土保党党主席拿督阿玛阿邦佐哈里表示，在今日正式接任党主席职位后，原来的职位署理主席一职将由高级副主席拿督阿玛阿旺登雅所接任，另外，也在今日宣布辞去党职的拿督巴丁宜查布的原来位置署理主席，也将由副主席拿督阿玛道格拉斯所接任。

他说，由于署理主席一职在党章上规定是需要通过党选中选出，因此上述两位署理主席目前以代署理主席为名。

同时，他也感谢过去数十年服务于党拿督巴丁宜查布的付出，既然他决定了要退休，那么党也将尊重其决定。

他表示，由于拿督巴丁宜查布的丰富政治经验，因此，该党也将委任他为顾问，并以其丰富的经验能继续为党提供意见和看法，让党务能更好的进行。

他今早在该党的最高理事会会议后对记者这么表示。

较早时，他也说，这是第一次土保党进行的会议，在已故阿德南去世之后该党上下感到非常悲伤，失去了一位英明的领袖。

他说，已故阿德南以他的独特方式，但是在玩笑当中有着深刻的意思，他使用wuhaa和yoyo都有其意义的存在，这也改变了砂拉越的文化。

“在当中也作出许多贡献，包括了降低地税、废除大桥费用、降低电费等等，这些都是前所未有的贡献。对于接替他的我们，有着重大的责任，必须继续他所开始的各种的利民的努力。”

他也提起，在拿督巴丁宜阿德南去世的前一天，他与副首长拿督阿玛道格拉斯不约而同的要求与他见面，在当天的中午12时30分，已故阿德南同时召见他与道格拉斯，在言谈中已故阿德南也不断的开玩笑，但是，当时他不认为这些话语是已故阿德南最后话语，当中也有不少的指引和意见。

“你们知道当时他说了什么吗？他先对道格拉斯说，‘道格拉斯，你尽快的解决土地习俗地的问题’；转头他对我说，‘你尽力的解决州目前所面对的问题’，当我们要离开的时候，他还不忘叮嘱我们两个‘你们好好的看守砂拉越’。当时我们都是认为，这句话是当他还在医院的时候，替他照顾好砂拉越，但是我们不知道这是他最后对我们说的一句话。”

他说，在最后一刻的时候，已故阿德南还是心系砂拉越，他希望砂拉越能越过越好。

他感谢土保党给予的信任，让他能领导土保党和州国阵。他表示，他将会追随已故阿德南的所开始的各种的努力，并且在这些政策上增加其价值，而重要的是，他也是砂州各民族的首长。

“只要是砂拉越人，我就是砂拉越人的首长！我会努力为砂拉越的利益，当然也包括我们的权益，继续和联邦谈判关于大马契约。”