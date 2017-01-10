道格拉斯：沒人比他努力 建議委查布任副首長顧問

（本报古晋9日讯）砂副首长拿督阿玛道格拉斯建议，委任前副首长拿督巴丁宜查布为州内副首长顾问。

他说，担任砂州副首长数十年的查布在砂州发展可谓劳苦功高，同时也为达雅族群带来很多发展，包括在社会经济、教育等领域，让达雅族群走出贫穷，享有更好的生活。

“他在职期间协助了达雅族在教育、经济、基本设施、语文及文化发展方面，都不落后于人。”

他指出，查布不仅确保达雅族群有更舒适的生活环境，更致力于消除郊区的贫穷问题，乘搭直升机前往郊区及内陆进行巡视的次数几乎数不尽，相信没有任何砂拉越部长能比查布还要努力。

道格拉斯是于昨晚出席拿督巴丁宜查布伉俪感恩晚宴中，致辞时如是表示。

他表示，达雅文化基金会自1992年创立时，查布就担任该基金会主席一职，故此，前者在基金会扮演的角色是有目共睹的。

他坦言，在各样的政策措施之下，砂州达雅族的贫穷率从1970年的54.9%，成功降低至2015年的1.6%。

他表示，该基金会更于今年协助5名达雅族成绩优异生升上高等教育，以便贫穷的家庭也能享有同样的教育福利。

道格拉斯提到，该基金会正于今年申请着一块政府地，以便兴建达雅文化大楼，充作文化活动场地用途，同时也能向大众展现最真实的达雅社群，成为一个真正的“砂拉越达雅之屋”。