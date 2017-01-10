首页 新闻 南砂新闻 道格拉斯：沒人比他努力 建議委查布任副首長顧問

道格拉斯：沒人比他努力 建議委查布任副首長顧問

发布于 January 10, 2017


（本报古晋9日讯）砂副首长拿督阿玛道格拉斯建议，委任前副首长拿督巴丁宜查布为州内副首长顾问。
他说，担任砂州副首长数十年的查布在砂州发展可谓劳苦功高，同时也为达雅族群带来很多发展，包括在社会经济、教育等领域，让达雅族群走出贫穷，享有更好的生活。
“他在职期间协助了达雅族在教育、经济、基本设施、语文及文化发展方面，都不落后于人。”
他指出，查布不仅确保达雅族群有更舒适的生活环境，更致力于消除郊区的贫穷问题，乘搭直升机前往郊区及内陆进行巡视的次数几乎数不尽，相信没有任何砂拉越部长能比查布还要努力。
道格拉斯是于昨晚出席拿督巴丁宜查布伉俪感恩晚宴中，致辞时如是表示。
他表示，达雅文化基金会自1992年创立时，查布就担任该基金会主席一职，故此，前者在基金会扮演的角色是有目共睹的。
他坦言，在各样的政策措施之下，砂州达雅族的贫穷率从1970年的54.9%，成功降低至2015年的1.6%。
他表示，该基金会更于今年协助5名达雅族成绩优异生升上高等教育，以便贫穷的家庭也能享有同样的教育福利。
道格拉斯提到，该基金会正于今年申请着一块政府地，以便兴建达雅文化大楼，充作文化活动场地用途，同时也能向大众展现最真实的达雅社群，成为一个真正的“砂拉越达雅之屋”。

  • 泰暴雨料持續至今 百萬人遭殃 19人死亡

    （泰国曼谷9日综合电）泰国持续一周的暴雨已造成南部近百万人受水灾影响，至今至少有19人死亡，一人失踪。泰国气象局预报说，暴雨天气还将持续至10日。 据新加坡联合早报报导，泰国防灾减…
    January 10, 2017
    1 second read

  • 數十公司研究反制技術 制止無人機入禁飛區

    （新加坡／悉尼9日路透电）无人机市场发展迅速，这种曾专属于军事用途的航空器，现已大举进驻民用市场。有人利用无人机偷运违禁品、刺探敌情、投掷炸弹、侵犯私人或公众空间，引发一连串安全和…
    January 10, 2017
    13 second read
  • 耶路撒冷的卡车恐袭前后大约一分半钟，多名以色列士兵遭冲撞，现场一片混乱。（法新社）

    耶路撒冷疑遭恐襲 卡車撞人群4死15傷

    （耶路撒冷9日综合电）耶路撒冷星期天发生卡车冲撞人群事故，造成至少4人死亡、15人受伤。死伤者主要是以色列士兵，卡车司机已被击毙。以色列总理内坦亚胡指出，种种迹象显示凶手是恐怖组织…
    January 10, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 揭沙水門案力證反貪決心 全民應齊心合力肅貪

    （本报古晋9日讯）随着大马反贪会揭发沙巴水务局高层涉贪案件，联邦工程部部长拿督法迪拉尤索指出，此举显示国阵政府在首相拿督斯里纳吉领导下，在打击国内贪污事件持有的决心。 …
    January 10, 2017
    0 second read
  • 砂拉越的Ternolol 50并非大马药剂监管局所要回收的组别。

    沒獲分配BG04645組別 砂民可放心服用Ternolol 50

    （本报古晋9日讯）砂拉越并没有分配获得编号BG04645组别的Ternolol 50药物，因此只要在砂合法的诊疗所、药剂行或健康中心获取该药物的病患，依旧可放心服用有关药物。 …
    January 10, 2017
    12 second read
  • 配合农历新年到来，成人礼上也备有捞生环节，让来自日本的青年男女体验捞生的乐趣。

    特別安排儀式獻祝福 3日交換生成人禮

    （本报古晋9日讯）3名来自日本，年满20岁的青年男女今日获得砂地方政府部部长拿督沈桂贤特别安排下，完成他们的成人之日仪式。 …
    January 10, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭