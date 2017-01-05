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遊華不必攜帶巨款 中國銀行推出旅遊預付卡

发布于 January 5, 2017
中国银行东马区域总经理张宏坤赠送2017年历及新春红包袋给旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜时摄。
中国银行东马区域总经理张宏坤赠送2017年历及新春红包袋给旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜时摄。


（本报古晋4日讯）许多民众在中国旅行时面对无法刷信用卡购物的情况，设立于古晋的中国银行推出了旅游预付卡，让本地民众在中国旅行时不必携带巨款。
中国银行东马区域总经理张宏坤指出，中国银行推出长城旅游预付卡，只要民众办理一张预付卡并事先存入最高2万人民币，到中国后即可持卡付款。
他说，长城旅游预付卡几乎可以在中国所有大小商店与商场付款，即便是在中国乡下的便利店亦可使用。
张宏坤是于今日礼貌拜会旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜时，如是指出。
长城旅游预付卡的持卡者每次可预付2万人民币，余额用完后可再存入2万人民币，每天可存入5次，若有中国银行户口则可直接转账，3分钟即可完成转账。同时，非中国银行户口持有者也可申请预付卡，而在旅行后，预付卡内的余额可以兑现或转账到其他银行户口
李景胜在与张宏坤会面时，提出了本地人民到中国旅行时面对的普遍情况。他说，也有商人因到中国经而携带巨款入境，却在海关面对问题。
他说:”这预付卡为本地人民提供便利，在中国旅游时不必携带太多现金。”
他表示，经商者则可以申请中国银行的环球通借记卡(debit card)，只要是申请中国银行户口即可办理借记卡。借记卡每次可提款2千人民币，只要户口里有存额就可在中国刷卡付费或提款。

 

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