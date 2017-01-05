逾百菲南叛軍劫獄殺獄警 158囚犯脫逃

监狱官员昨日检查发生逾百囚犯越狱的监狱周围围栏时摄。该监狱昨日凌晨有将近160名囚犯破坏疑似设施老旧的监狱成功脱逃。（法新社）

（菲律宾基达帕万4日讯）菲律宾南部大城基达帕万市（Kidapawan）今天发生武装劫狱事件，将近160名囚犯逃狱成功，是当地近年最大宗的越狱案之一。

菲律宾出动军人联同警察正展开围捕，期间再爆发街头枪战，装甲坦克亦出动参与追捕，杀死6人，包括5名逃犯，另外擒回6人。

凌晨1时30分左右，大约100名疑似莫洛伊斯兰解放阵线（MILF）成员的武装分子，攻击了“北可塔巴托省（North Cotabato）辖区监狱”，劫走身系囹圄的战友，许多囚犯也趁乱脱逃。

MILF是菲律宾南部1支穆斯林分离组织，目前正与菲律宾政府谈和中，但有部分中阶司令官不愿与政府谈和，而不听高层指挥继续作乱。

狱方清点人头之后，发现有158名囚犯逃狱成功。

菲律宾监狱管理局（BJMP）官员表示，逾100名枪手趁当地时间周三凌晨1时15分左右，闯入哥打巴托省的北哥打巴托区监狱。枪战持续逾两小时，期间一名守卫被杀，另一名囚犯受伤。

监狱内有1千511名囚犯，21名狱警看守，此次有158人越狱。

狱方去年年底接获部分囚犯通报，可能会有劫狱事件发生，于是向军方求助。军方当时派了1支部队支援，但部队见并无状况，于前天撤离。

监狱长邦加特（Peter John Bonggat）承认早前已收到情报指元旦日会遇袭，并已联同军方开会应对，但军方见元旦日安然度过，前天撤离。

邦加特指枪手首个攻击目标正是狱中哨站塔，其中一名守卫在该处遇袭。邦加特透露：“枪手沿哨站塔而下，囚犯就把握机会，在监狱后方将他们的睡袋及被铺叠起来逃走。”

邦加特指枪手隶属莫洛伊斯兰解放阵线（MILF）的分离组织，行动是为了拯救他们被监禁的战友，组织部份成员在行动中成功逃走。他说：“大部分都是他们的成员，其他人大概只是乘机越狱。”

去年8月，基达帕万市约300公里外的马拉韦市（Marawi），也发生劫狱事件，恐怖组织马巫德（Maute）集团成员持火箭炮等重型武器，劫走8名同伙。

哥打巴托省位于棉兰老岛，棉兰老岛南部长年受伊斯兰分离武装份子及多个犯罪组织困扰，部分更效忠极端组织“伊斯兰国”（IS）。区内曾多次发生越狱事件，去年有支持IS的极端份子劫狱，成功放走23名囚犯。