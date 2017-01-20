進行多項改革惠及砂民 公正黨感到年阿德南付出

（本报美里19日讯）美里国会议员张有庆表示，多项由公正党所提出的问题在透过已故砂首长拿督巴丁宜阿德南后，逐渐获得改善，协助改善民生问题。因此该党感谢已故首长丹斯里阿德南沙登为砂州过去所作出的努力及付出。

他是今日下午在新闻发布会上，如是表示。

他表示，华文学校在过去一直都没有获得来自政府的拨款，办学经费都是由社会各界人士协助筹款，而公正党也曾经拨款给华校，充作经费之用。但是阿德南担任首长后，每年都有拨款给华校，并且承认独中统考文凭，为华教教育作出了很大的贡献。

此外，他指出，他在过去数届大选中也曾提及埔奕4号路至7号路的塞车问题，而有关问题也因为砂州首长阿德南的协助，从埔奕湾到柏迈区新增捷道，减轻埔奕区的交通阻塞问题。

他指出，公正党在每次大选都提出过路收费的课题，无论是东盟桥或砂州其他地方的大桥收费等。该党律师阿文瑞在内陆地区曾缴交一趟300令吉的渡轮收费，收费数额非常惊人。但是随着阿德南宣布豁免过桥费时，这是很大的喜讯，惠及砂州各区的人民。

张庆信表示，美里的公共交通还未完善，因为没有公共交通到美里中央医院，造成许多年纪大及贫穷家庭无法到医院接受治疗。

“在丹绒罗邦的肺结核诊疗所被迫关闭，导致病患被遣送回家。但是肺结核病患回到家里和长屋时，因为没有获得妥善处理，最终导致有关疾病传染给更多人。”

因此他希望政府可以考虑，继续让该地的肺结核诊疗所重新启用，开放让病患使用。

张友庆指出，美里的中央医院及所有的全科诊疗所都面对停车位不足及交通阻塞的问题、诊疗所面对严重阻塞问题，导致人民无法获得医疗服务。这些都是需要获得关注及改善的地方。

因此张有庆希望砂州新任首长拿督斯里阿邦佐哈里可继续阿德南的惠民政策，继续为砂州作出积极的贡献，完成已故首长阿德南的遗志。