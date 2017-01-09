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進行內部裝潢滿足商業需求 甲州首長關注古跡維護

发布于 January 9, 2017


（马六甲8日讯）在过去10年，马六甲已成功通过旅游业，将其丰富的历史文化遗产进行商业化，但随着时间流逝，商业化却对古迹带来威胁。

除了一般人，甲州首席部长拿督斯里伊德利斯哈侖也对过度的商业化表示关注，尤其是世遗的历史价值可能被抹去。

“以红屋为例，你现在看到了多少的摊位？这些摊位挡着历史建筑物，阻碍游客的视线，所以游客怎能看见和感受到这些建筑物的历史精神？”

“但当我们采取行动，一些人说我们残忍，但我们要确保历史意义获保持。我们还是相信这当中有机会，平衡商业化和维护文化遗产，成了关键。”
他接受马新社访问时说，作为开端，马六甲采取果断的措施，关闭古迹的一些地点，不进行大规模的发展。

“达致平衡是重要的事，为此，我们获得数项建议，就是使用历史建筑物的房间，将它们打造成游客的客房，好让他们体验在古迹里的生活，与此同时，将有500至600年历史的建筑物保持完整。”

他说，维护历史建筑物并进行内部装潢，以满足商业需要，这方面的工作已在其他国家取得成功，他亲眼见过的是伊斯丹布爾的托卡比皇宮，以及西班牙的科尔多瓦。

他指出，他已指示州经济策划单位将这项建议付诸执行，以维护马六甲的文化遗产，并在另一方面提升州民的收入。

去年有1千625万名来自世界各地的游客造访马六甲，今年则是放眼1千650万名。

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