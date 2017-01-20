連線沙政黨強調中立 砂將產生新政黨

（本报诗巫19日讯）与沙巴本土政党连线，标榜政治立场中立并矢言力争砂拉越自决权，砂拉越即将产生新政党Sarawak Tranformation Party！

前革新党武吉阿瑟区候选人毛宣景今日受询时，对《联合日报》记者证实了上述消息。他表示，这个新政党的华语名称，将于稍后在党内进行商讨并另行拟定。

“Sarawak Tranformation Party将真正创造砂拉越政治的新格局，成为第三股政治势力，并与沙巴的本土政党连线。在政治立场上强调中立，不偏向国阵或希联，同时将极力争取砂拉越的自决权。”

他指出，这个新政党将结合古晋、诗巫、民都鲁及美里的一班资深专业人士，包括律师、医生等，以及一位古晋的前人民代议士。

“在诗巫，主要是由我本身及前革新党柏拉旺区候选人刘秘秀律师2位筹组。待接获注册批准函后，我们将会有大动作。”

至于何时将获得批准函，毛宣景披露，这个新政党发起人于去年6月9日向布城的全国社团注册局呈上注册申请，并获得对方允诺，将于今年2月20日发出批准信函。

询及现阶段已有哪些重量级政治领袖加入这个第三股政治势力之际，毛宣景笑而不答，并强调待接获注册批准后，一切自会明朗化。