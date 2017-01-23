追隨阿德南主張 阿邦佐挺英語

砂福利、妇女及社区发展部助理部长（学前教育及家庭发展）莎莉花哈茜达（左1）代表柏特拉再也区国会议员拿督斯里法迪拉尤索移交拨款支票给圣特丽莎学校，由圣特丽莎小学和中学校董会主席黄维经（右1）代为接收。右2起为圣特丽莎中学校长玛丽约翰、首长拿督阿玛阿邦佐哈里及首长夫人拿汀阿玛珠玛阿妮。

（本报古晋22日讯）砂新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里挺英语！他阐明，英语是国际性的语言，无法使用英语将限制一个人的对外互动能力，所以他追随已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的主张，即除了马来语之外，英语也是砂拉越的官方语言。

“砂州人对英语的掌握还是理想的，这就是为什么已故阿德南主张除了强调马来语外，英语也是砂拉越的官方语言，我也追随已故阿德南的主张，即英语是砂拉越的第二语言。”

他解释，本身之所以作此表态是因为当本地人出席国际会议时，英语往往是使用的媒介语，是个国际性的语言，而欠缺使用英语的能力，会给人感觉无法融入大会中，毕竟你不知道别人在说什么。

“砂拉越人整体上在对外使用英语方面还是有自信的，毕竟教育可以帮助一个人获得额外的知识，特别是针对新兴经济，如电子经济这个领域。”

不过，阿邦佐哈里提醒人们注意正确英文语法的使用，少用面子书或手机应用程式中流行使用的“新潮英语”，强调应使用正统英语。

他昨晚出席“拯救圣特丽莎学校”之夜晚宴，在会上致辞时表示，砂拉越很幸运，因为我们拥有为本地栽培许多知识分子的教会学校，这些教会学校为砂拉越社会的建设作出了贡献。

“在多元宗教社会中，圣特丽莎学校生产出可以与他人一起生活、工作的人们，晚宴出席者肤色的不同，便是这种精神的体现。”

阿邦佐哈里在谈及圣特丽莎学校的贡献时，还不忘耍幽默说，过去本身在圣佐瑟学校求学时，也会偷看圣特丽莎学校。

同时，他直言，当自己收到晚宴邀请函时仿佛看见了已故阿德南的脸庞，并指要是阿德南还健在，肯定会应邀出席晚宴，所以他决定要赴会。

“我知道圣特丽莎学校需要820万令吉重建整栋烧毁的大楼，并分为2阶段重建，分别需要约400万令吉经费，也许我们先集中把第一阶段的建设工作做好，因为我们需要为学生和学校活动提供空间。”

已故阿德南早前拨款100万令吉给圣特丽莎学校，阿邦佐哈里加码拨款50万令吉，陪同阿邦佐哈里出席晚宴的首长夫人兼砂部长夫人协会主席拿汀阿玛珠玛阿妮也透过丈夫在会上宣布砂部长夫人协会捐款5万令吉。

“珠玛阿妮热衷于帮助学校，虽然她并不是圣特丽莎学校校友，但她对帮助残障群体非常投入，她一直以来都帮助砂督区的一间学校内的特殊儿童，近来那间学校的特殊儿童到西马参加比赛，并成为了冠军，所以当她看到圣特丽莎学校需要帮助时，也向我表示想伸出援手。”

他也呼吁圣特丽莎学校校友努力募款，并承诺若能成功募款，首长会一对一拨款。