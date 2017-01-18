轉身留下一批得意門生 足壇處處有范加爾影子

(阿姆斯特丹17日综合电)虽然范加尔告别了教练岗位，但他为世界足坛留下了一批执教能力出色的弟子们，延续他为足球做出贡献的精神。当中英超受惠不少，涌现了多位他的直系和旁系弟子们！

穆里尼奥

其中最著名的无疑是穆里尼奥。“狂人”在范加尔执教巴塞时担任其助手，之后回到葡萄牙开始执教生涯，先后执教过波图、切尔西、国米、皇马都取得过成功，本赛季又接替范加尔成为了曼联主帅。截至目前，穆里尼奥已经获取包括2次欧冠在内的大大小小一共23座冠军奖杯。

瓜迪奥拉

范加尔弟子中能够和穆里尼奥齐名的有瓜迪奥拉。他曾是范加尔执教巴塞时的中场核心，退役后成为教练，在巴塞夺得三冠王并开创了巴塞“梦三”时代。之后去拜仁也曾夺得德甲冠军，如今瓜帅来到英超曼市执教，再次和穆里尼奥成为了直接竞争对手。

瓜迪奥拉执教时间只有不到9年，但已经获得21次冠军，其中也包括2次欧冠冠军，可以说他和穆里尼奥就是范加尔弟子中的双子星。

与此同时，“瓜穆”两人也带出了不少担任教练的弟子，按照传承他们都可以称得上是范加尔执教门派的第二代传人。比如曾率领波图夺取欧联杯冠军，后来在英超切尔西和热刺执教过的博阿斯，前利物浦教头、现任塞尔迪主帅的罗杰斯，是穆帅最得意的门生。

瓜迪奥拉带出的范加尔再传弟子有昔日两位巴塞助手比拉诺瓦和奥斯卡·加西亚。当中接替瓜帅执教巴塞，比拉诺瓦于2013年率队赢得西甲冠军，遗憾的是他在2014年因病去世。奥斯卡·加西亚曾是范加尔执教巴塞时的球员，后来上岗担任过沃福特主帅。

现任巴塞主帅恩里克同样曾是范加尔的球员，恩里克在退役后执教过罗马和塞达伟哥，2014年成为巴塞主帅，并立即率队夺得欧冠、西甲、国王杯三冠王。

目前在欧洲各大联赛执教的范加尔弟子还有埃维顿主帅科曼、阿拉维斯主帅佩莱格里诺、希洪体育主帅阿贝拉尔多·费尔南德斯、燕浩云主帅科库等人。

此外，现任荷兰国家队主帅老布林德则曾是范加尔执教阿积士时的球员，带领阿积士夺得四次荷甲冠军的弗兰克·德波尔也曾是范加尔的弟子。

推掉亞洲球隊肥約

家庭為重選擇退休

前曼联主帅范加尔周一宣布正式结束执教生涯，这位66岁的老帅在一份声明中表示家庭是他选择退休的重要原因，不久前他还拒绝了一份来自亚洲的年薪达到1100万英镑(约5926万令吉)的合同。

“在执教曼联后，我认为我会停下了，但是我那时候决定先休个假，不过现在我不认为我还会回去执教了。”据悉在上个月，范加尔的一个女儿失去了丈夫，这让范加尔做出了退休的决定。

根据媒体此前报道，范加尔曾经收到一份来自亚洲球队的3年合同，总额达到1100万英镑的报价，但他为了家庭考虑，拒绝了这份薪水丰厚的合同。

范加尔表示这份报价来自中国：“我本来可以去那里，但是我现在还在这里，我的家庭发生了太多事情。”

范加尔教练生涯最后的荣光是在2014年巴西世界杯，小组赛带队5比1横扫卫冕冠军西班牙震惊了世界，最终荷兰队则是获得第三名。不过执教曼联的两个赛季，范加尔带队表现乏善可陈，在2016年夏天黯然离职。