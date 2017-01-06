輝盛小販中心 布施活動 31人受惠

（本报古晋5日讯）辉盛小贩中心配合成立23周年纪念举行布施活动，在农历新年这个佳节期间向弱势群体送暖。

布施活动的总赞助商为38美食街，受惠者共31人，受惠对象所获得的布施物品包括红包、美禄、面、麦片、鸡蛋和白米等。

另外，筹委会还准备了12个轮椅，其中10个捐赠给德教会洗肾中心，2个捐给其他需要的人士。

布施活动的受惠团体还包括爱心之家、希望之家、思源之家、慈云佛教会、古晋佛教居士林、德教会洗肾中心等。

古晋南市市长拿督曾长青和砂人联党卑尔骚区州议员拿督陈超耀也参与了今早的布施活动，见证意义非凡的时刻。

筹委主席田福财向媒体发言时，代表辉盛小贩中心感谢总赞助人38美食街和社会人士的热心捐助，让筹委会成功筹募逾3万4千令吉，促成活动的成功举行。

另外，田福财感谢古晋南市市政局为辉盛小贩中心增设屋顶设备，并指屋顶于去年9月22日建竣以来，该小贩中心的业绩成长30至40%。

曾长青则赞赏辉盛小贩中心的善举。他说，小贩每年筹募物资帮助弱势群体，这种善举体现小贩在谋生之余，也为人民福利作出贡献，补足政府的社会福利措施。

“古晋的人很好，华裔社群也很好，愿意帮助不同肤色、背景的人们，我作为古晋南市市长我对拥有具爱心的市民感到高兴和骄傲。”

他希望各造继续合作，让古晋变得更美好。