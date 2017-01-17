路邊廢車問題 懸而未決 市長促民拍照投訴

位于杜当工业区交通岛路边的废弃车，已经长满野草，也阻碍驾驶者出路口视线。

（本报美里16日讯）路边的废弃车辆问题仍未受到控制，市长促人民拍照传送给市议员投诉。

针对本市在多年以来，解决废弃在工业区或住宅区路旁的车子问题一直无法受到控制，究竟原因何在？

通常在工业区和住宅区都可看见一些汽车被废弃在路旁，往往阻碍驾驶者进出路口视线。

不但如此，因为废弃车的关系而损坏市容，这情况引起市民的不满，人民通常通过社交网站投诉，指市政局没有派员解决。

美里市长俞小珊受本报记者针对此事接受询问时，他说人民发现有废弃车辆，请当场拍摄照片，然后将有关照片发送给任何一位市议员即可。

他说，路边废弃车辆必须解决，市政局一旦接到此投诉后，就会马上采取调查行动。

他继称，市政局负责废弃车辆的职员事先会到现场检查车子的助人，一旦获悉，就致函给车主要求在短时间内将废弃车移开，不可再继续停放在路边或草丛处。

如果车主没有移开车子，市政局就开罚单于车主，同时也要对方将废弃车离走，整个执行过程须要时间。

他吁请人民与市政局配合，将废弃车照片和地址传给市政局，让该局方便处理。