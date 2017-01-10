起訴律師報章誹謗 安華檳出庭接受和解

安华在大批警员包围下，不断向支持者挥手示好。

（槟城9日讯）公正党实权领袖拿督斯里安华起诉南日迪伦律师、《新海峡时报》及时报两名记者诽谤案被安排今日在槟城高庭开审，诉辩双方代表律师在开庭前进行了庭外和解的会谈。至下午开庭前初步达致庭外和解，辩方将在庭上向安华作出道歉，并同意刊登道歉启事，和解没有涉及任何赔偿金。

此案原定在上午9时开审，不过诉辩双方因为有意和解，因此上午双方主要在内庭商讨和解内容，直到中午12时30分法庭休息时间，该案仍未开审。

据悉，由于第一答辩人南日迪伦的代表律师要求和解下，法官谕令双方草拟和解文件细节，以便呈堂。此外，第二、第三及第四答辩人，即海峡时报和该报2名记者雷素真及赖斯炜相信会跟随以庭外和解的方式了结此案。不过，此案最终是否能够达致庭外和解，还需看安华是否接受。

此审讯案件被安排在槟第四高庭审理。

安华是于去年8月20日通过代表律师，针对《新海峡时报》指他“贿赂法官及副检察司5千万令吉”的报道及评论，入禀高庭将槟城一名律师南日迪伦、《新海峡时报》及旗下2名记者雷素真及赖斯炜，总共要求索偿7千万令吉。据入禀书指出，该报在2013年8月6日及2014年2月3日，分别刊登一则新闻标题为“证明你没什么要隐瞒”，以及一则评论。有关内容被认为具有诽谤成分，影射安华不专业、贪污、不诚实、没有诚信、缴付5千万令吉给加巴星律师、贿赂法官及副检察司等，也破坏安华名誉，为此安华分别向1至4名答辩人，分别索偿1千万令吉、500万令吉、500万令吉及5千万令吉。安华代表律师是珊吉柯、拉文及蓝加巴星，而第一答辩人南日迪伦代表律师是峇日星；第二、第三及第四的代表律师为拿督里查、依丽雅及乌米。

安华是在上午9时20分左右在警方押送下抵达槟高庭。安华看起来白发多了很多，消瘦不少，他下车时向支持者微笑、挥手。

安华的家人包括太太拿督斯里旺阿兹莎、长女奴鲁依莎、次女奴鲁奴哈和孙子等于早上9时左右就陆续抵达法庭。槟州首席部长林冠英是在早上8时50分左右抵达法庭后，就直接前往第四高庭等候。

逾千支持者聲援

（槟城9日讯）案件开审前，法庭外聚集了逾千名支持者声援安华，他们高喊“烈火莫熄”和“释放安华”口号。

早上8时30分前，声援人数只有约300名，9时之后人数开始增加，11时达至逾千人。

面对警方的阻挡，安华支持者和公正党党员等给予相当高的配合，他们聚集在地庭前高喊口号，场面受控。

当天早上，多名公正党领袖也在地庭前发表演说，包括巴央巴鲁区国会议员沈志勤、公正党全国妇女组主席祖莱达、霹雳太平十八丁州议员蔡依霖、吉打州彭加兰均乐区州议员拿督巴罗拉兹等。

除了希联领袖与支持者外，也有一群声称为自己是退伍军人的人士前来法庭给安华打气。

另外，社运分子亚当阿里也出现在槟高庭，并且还坐在庭内等候开庭。

到法庭给予安华支持的希联领袖包括公正党巴都区国会议员蔡添强、槟行动党主席兼槟州行政议员曹观友、州行政议员拿督阿都玛力、林峰成、彭文宝、伊党巴当巴西州议员拿督沙力曼等。

东北县警区主任米尔助理总监说，警方将会援引《2012年和平集会法令》第9（5）项条文调查在槟城法庭外集会的安华支持者。他在法庭接受媒体访问时说，这是因为安华支持者在庭外的集会，并没提前知会警方。

“和平集会理应需要在10天前告知警方。”

他说，警方派出足够警力维持秩序，所以这次集会并没造成任何混乱。

无论如何，他表示前来法庭支持安华的支持者也很有秩序。