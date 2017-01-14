起訴《新海峽時報》集團誹謗 林冠英勝訴獲賠30萬

（槟城13日讯)槟州首长林冠英起诉《新海峡时报》出版集团属下的马来报章《每日新闻》诽谤案，周五上午高庭裁决林冠英胜诉，辩方需赔30万令吉予林冠英，另需承担3万5千令吉堂费，以及5%利息。

承审高庭法官拿督罗丝拉育今日在宣读判词中指出，有关刊登在答辩人属下报章《每日新闻》的文章中，确实存有诽谤成分，而且辩方也知道当时林冠英与赛胡先之间达成的和解协议内容，惟有关内容已遭扭曲导致不正确报道。

起诉人林冠英早前也透过代表律师，以要求辩方重新刊登一则道歉启事，不过法官罗茜拉育认为，既然已裁决辩方需作出赔偿，因此没批准有关事项，辩方也无需再登道歉启事。

今日诉方林冠英与答辩人都没现身法庭，双方仅由代表律师，即林冠英代表律师西蒙慕勒礼，以及《新海峡时报》集团代表律师梁伟宏（译音）出庭聆听判决。询问后者是否会针对今日判决提出上诉，梁伟宏表示会先咨询客户（新海峡时报集团）的意见后，才决定采取下一步行动。

林冠英是于去年透过律师代表入禀高庭，针对《每日新闻》在2015年8月20日所刊登的文章里，并没有提及赛胡先的道歉事项，但事实上是赛胡先已撤回他的言论，同时也承认自己是蓄意诽谤林冠英本人。

这起诽谤案源自于2012年，林冠英入禀槟高庭起诉当时槟巫青团前团长赛胡先，诽谤指他在山竹园土地买卖事件中涉及贪污一案，不过此案在2015年却峰回路转，双方达致庭外和解，并各自承担堂费。

在案件结束后，双方步出法庭并互相握手，然后各自接受媒体访问，林冠英表示案件于内庭审讯时，对方（赛胡先）有向他做出道歉，并且是在无条件下，自愿撤回诽谤言论，为此他才撤回对赛胡先的诉讼；不过赛胡先在林冠英离开法庭后，却向媒体反驳他没道歉，更指握手不代表言和，反之是首长先向他提出和解方案。

对此，《新海峡时报》出版集团也在其答辩书上否认诽谤诉方林冠英，并指于2015年12月18日时已刊登道歉启事。不过林冠英认为，道歉启事与之前所讨论的内容有违，明显是答辨人无意刊登道歉启事，而启事里也没向他作出道歉，因此才会入禀法庭起诉该新闻集团。