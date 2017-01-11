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走私遭擊落馬航MH17殘骸 荷蘭記者被捕

发布于 January 11, 2017


（比利时布鲁塞尔10日综合电）一名从乌克兰搭机抵达荷兰阿姆斯特丹机场的记者被发现，携带大量在2014年疑似遭到乌克兰反抗军击落的马航MH17客机残骸，其中可能还包括人骨。这名记者立即遭到逮捕。

荷兰警方发出声明指出，这名名为史拜克（MichelSpekkers）的自由撰稿人日前前往乌克兰采访2014年马来西亚航空编号MH17客机坠机后续，并于7日晚间从乌克兰搭机抵达阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）。

警方在他的多个包包里查获金属零件以及疑似人骨遗骸，但史拜克拒绝交出拍摄坠机地点的摄影器材。警方目前正在检视这些查获的物品。

荷兰时报（NL Times）报导，史拜克是接获北荷兰日报（Noordhollands Dagblad）委托前往乌克兰顿内茨（Donetsk）了解当地生活现况，并在访问当地居民后决定前往坠机现场。

根据史拜克的说法，他在当地发现许多残骸四散，包括一些人骨，鉴于这些残骸仍留在当地，让他觉得“非常不舒服与无助”，因此决定带回部分残骸，希望能从中获得一些答案。

马航MH17航班在2014年7月17日在乌克兰东部遭到炮击击落，机上298名乘客与机组员全数丧生，其中绝大多数是荷兰籍。以荷兰为首的调查小组报告认为，这起坠机事件是遭到亲俄罗斯的乌克兰分离组织击落。

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