賽哈密：將爭取推出證件 讓羅興亞人享就職機會

赛哈密在论坛后，与罗兴亚的家族交流。

（吉隆坡8日讯）伊斯兰教大会组织缅甸罗兴亚移民特使丹斯里赛哈密披露，接下来将向大马政府寻求以推出文件证明的方式，让罗兴亚人在大马享有获聘或就职机会。

他披露，目前大约有6万至7万的罗兴亚人和少数民族逃离缅甸，登记为难民。

他说，获得我国收留的罗兴亚人在我国也享有各种自由，包括有自己的家、自行开设学习中心等，在各州也获得非政府组织及宗教组织协助；接下来，则是希望能为他们争取就职机会。

“他们都可向联合国登记，获取难民证。不过，接下来，我们也希望能像大马政府争取，通过推出文件证明的方式，让罗兴亚人享有就职的机会。”

他是在出席2017年国际声援罗兴亚人论坛后，于记者会上，如是披露。

赛哈密认为，罗兴亚人必须获得维护和国际的关注。他说，虽然缅甸政府宣称民主，但却做出许多违法及违反人权的事情，大马也被谴责插手缅甸内政，但其实罗兴亚人的课题已不只是缅甸内部问题，其影响甚至扩散至外围如东盟。

“与以往不一样的是……大马今次公开谴责缅甸政府和要求他们停止血洗罗兴亚人。过去，我们尝试采取静默外交，但却行不通，所以才公开。”

此外，他披露，伊斯兰大会组织也促请缅甸政府停止对待罗兴亚人的残忍行为，而该组织同时也是继联合国之后，另一个多边主义组织。

“我们希望这心声能被聆听，这必须通过带至国际论坛来实现。根据国际法，罗兴亚人在缅甸应享有公民权，缅甸政府应控制军人杀害罗兴亚人，而不是由军人来统治政府。”

“即使缅甸政府不承认罗兴亚人被杀害一事，但现今科技发达，残杀罗兴亚人的事件是掩盖不了的，流出来的影片、照片等都证明一切，包括最近当地军警以自拍方式摄录同胞殴打罗兴亚人一事。”

他认为，国际组织必须在缅甸展开独立调查。另外，他也不满缅甸政府在接受人道援助上，只接受印尼给予的人道援助，拒绝我国踏入其国土，对我国存有歧视。