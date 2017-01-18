首页 新闻 国内新闻 購者月入提高至萬五 5年可脫售一馬房屋

購者月入提高至萬五 5年可脫售一馬房屋

发布于 January 18, 2017
首相纳吉在西塘吉利一马房屋计划前，与吉州国阵领袖和购屋者们开心合照。
首相纳吉在西塘吉利一马房屋计划前，与吉州国阵领袖和购屋者们开心合照。


（双溪大年17日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府将购买一马房屋的资格，从原本的家庭月收入1万令吉提高至1万5千令吉，同时缩短购屋者脱售一马房屋的期限，从原有的10年降至5年，换句话说，5年就可脱售一马房子。

首相今早巡视位于西塘吉利的一马房屋计划，并移交钥匙给购屋者时这么表示。吉打州的一马房屋计划兴建在3个地区，即西塘吉利的双溪大年 1（1千349单位）及双溪大年 2（1千395单位），以及瓜拉吉底（323单位）。

首相欣慰政府兑现了之前的承诺，要在该地区兴建大型房屋发展计划，如今两项发展为数2千700单位的房屋已经完成，也让居民实现了拥有本身房屋的愿望。

首相强调，虽然一马房屋的条件有更改，不过价格将维持不变，不会因此调高售价。

他说，政府的目标要在国内兴建总数5万间可负担房屋，而一马房屋的其中一个优势，就是售价要比市场价格低20%。

“不过，我了解到，双溪大年区的一马双层排屋，售价仅27万令吉，而由私人发展商兴建的同等级房屋，却售价47万，这远远超过了20%。”

他也希望随着条件的放宽，将让更多人民购买一马房屋，从而协助人民实现“居者有其屋”的梦想。

首相纳吉指出，为了协助更多购屋者实现梦想，政府将在2017年财政预算案推出“特别终端融资计划”，并希望通过这项计划，协助能力欠佳者获得房贷批准，实现购屋愿望。

此外，首相赞赏一马房屋公司所提供的“一站式”购屋计划，让购屋者可以在同一个地方完成贷款核准手续，签购买卖合约等各种手续，省时快捷，也可让购屋者更快拥有本身的房屋。

 

  • 在泰国南部的素叻他尼府，好多地区积水还没全退，但恐怕又要下大雨了。（法新社）

    泰輿論批沒做好防洪預警 氣象局：近日或有豪雨

    （泰国曼谷17日综合电）泰国南部近期遭受特大洪灾，造成人命伤亡及惨重的经济损失，政府被批没做好防洪预警工作。在这同时，气象预测指出泰南这几天又可能再下豪雨。 泰国舆论认为，当局若早…
    January 18, 2017
    0 second read
  • 砂福利、女性与社会和谐部长拿督陈赛明接见斯威本大学古晋分校与单亲妈妈协会后，摄于新闻发布会。

    陳賽明建議重新就職 單親媽媽可加入優步

    （本报古晋17日讯）单亲妈妈可以考虑加入优步（uber）司机行列，作为重新踏入职场的第一步。 …
    January 18, 2017
    2 second read
  • 洪森在柬埔寨执政已经超过了30年。

    柬叫停與美軍事演習 「與親華政策無關」

    （柬埔寨17日综合电）柬埔寨国防部发言人说，柬埔寨已经中止今年同美国的联合军事演习，如果演习按计划进行，这将是连续第八年柬埔寨同美国的演习。 这位发言人表示，柬埔寨目前正忙于凖备6…
    January 18, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 選委會明商補選事宜

    （布城17日讯）选举委员会将于本周四召开会议，商讨丹绒拿督州议席补选事宜。 …
    January 18, 2017
    0 second read
  • 洪义期（左3）和邓丽虹由黄永康（左起）和邱孝利陪同，召开记者会宣布脱离亲子关系。

    沉迷網賭欠債出走 父母與少年脫離關係

    （新山17日讯）18岁少年误交损友，沉迷网络赌博，不仅偷家人钱，还变本加厉非法借贷，屡屡再犯，以致双亲忍痛宣布脱离亲子关系。 48岁输油管技工洪义期透露，过去两年，家人已代还3万令…
    January 18, 2017
    1 second read
  • 阿末扎希主持外劳及非法入境者内阁委员会会议，前右为人力资源部长拿督斯里里察烈，前左为交通部长拿督斯里廖中莱。

    有雇主但無國籍文件 非法外勞將獲發臨時卡

    （布城17日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，总检察署已同意发出临时外劳卡予有雇主但缺乏本身国家身份文件的非法外劳，目前待总检察署发出正式通知书，就可正式落实这项措施。 他说，有关非…
    January 18, 2017
    1 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭