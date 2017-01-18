購者月入提高至萬五 5年可脫售一馬房屋

購者月入提高至萬五 5年可脫售一馬房屋

首相纳吉在西塘吉利一马房屋计划前，与吉州国阵领袖和购屋者们开心合照。

（双溪大年17日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，政府将购买一马房屋的资格，从原本的家庭月收入1万令吉提高至1万5千令吉，同时缩短购屋者脱售一马房屋的期限，从原有的10年降至5年，换句话说，5年就可脱售一马房子。

首相今早巡视位于西塘吉利的一马房屋计划，并移交钥匙给购屋者时这么表示。吉打州的一马房屋计划兴建在3个地区，即西塘吉利的双溪大年 1（1千349单位）及双溪大年 2（1千395单位），以及瓜拉吉底（323单位）。

首相欣慰政府兑现了之前的承诺，要在该地区兴建大型房屋发展计划，如今两项发展为数2千700单位的房屋已经完成，也让居民实现了拥有本身房屋的愿望。

首相强调，虽然一马房屋的条件有更改，不过价格将维持不变，不会因此调高售价。

他说，政府的目标要在国内兴建总数5万间可负担房屋，而一马房屋的其中一个优势，就是售价要比市场价格低20%。

“不过，我了解到，双溪大年区的一马双层排屋，售价仅27万令吉，而由私人发展商兴建的同等级房屋，却售价47万，这远远超过了20%。”

他也希望随着条件的放宽，将让更多人民购买一马房屋，从而协助人民实现“居者有其屋”的梦想。

首相纳吉指出，为了协助更多购屋者实现梦想，政府将在2017年财政预算案推出“特别终端融资计划”，并希望通过这项计划，协助能力欠佳者获得房贷批准，实现购屋愿望。

此外，首相赞赏一马房屋公司所提供的“一站式”购屋计划，让购屋者可以在同一个地方完成贷款核准手续，签购买卖合约等各种手续，省时快捷，也可让购屋者更快拥有本身的房屋。