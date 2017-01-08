資深海產公司進駐獲批 丹絨瑪尼海水漁港全面運作

渔船返回码头卸货后最重要的就是渔获的保鲜与冷冻储存，因此，该公司在丹绒玛尼深水渔港的首要任务就是建造冰厂。 ◎胡贵祥 摄

（本报古晋7日讯）随着阿德南政府严厉管制深海捕鱼执照，以重新整顿砂州的深海渔业，砂州政府将会引进本地资深海产公司进驻丹绒玛尼深水渔港，建设渔港的深海渔业作业架构。

丹绒玛尼清真枢纽的深海渔港自2008年启动以来，并未曾全面投入运作。农业现代化与乡区经济部长拿督斯里道格拉斯曾经指出，丹绒玛尼深海渔港的渔获并没有达到预期。

据悉，在丹绒玛尼停靠的深海渔船最多曾有两百余艘，但是这些渔船并未将渔获卸下丹绒玛尼海港，在阿德南政府严格管制深海捕鱼执照及全面暂停深海捕鱼执照的发出之后，如今的渔船仅剩下78艘。

据了解，这些深海渔船未将渔获卸下丹绒玛尼港口，主要是因为海港没有建全的渔获保存技术。目前，丹绒玛尼的深海渔船无法利用大马渔业发展所提供的设施，主要是因为冰块的严重短缺。

有鉴于此，位于古晋已有13年进行零售、批发和出口海产经验的水记海产公司已获得砂州政府同意，进驻丹绒玛尼深水港口，建构渔获上岸后的冷冻储存、渔获分类及生产加工的流程设施。

水记海产有限公司行政经理刘绍应接受《联合日报》访问时说，渔船返回码头卸货后最重要的就是渔获的保鲜与冷冻储存，因此，该公司在丹绒玛尼深水渔港的首要任务就是建造冰厂。

他说，该公司曾到过台湾和日本等渔业发达的地方考察当地渔获的保鲜处理与加工生产过程，并在过去引用于该公司的运作上，取得不俗的成绩。

他指出，海产保鲜所用的冰块与一般食用的卫生冰块不同，渔业所使用的冰块低温达零下18摄氏度。

他表示，该公司已向砂州政府建议，为了应付丹绒玛尼深水港口渔船的需求，将会建造一座每日可生产300公吨冰块的冰厂。

同时，该公司也将建立渔获分类系统，使渔获有不同的价值。此外，该公司也将协助推动当地渔业下游工业的发展。

他相信，随着该港口健全的设备与建设，将可促进当地的经济活络，为当地人民提供就业机会及提高人民的收入。

砂州政府极为重视这项计划，为此，道格拉斯将于本月24日巡视水记海产有限公司位于青山岩的卸货码头和冷冻保存渔获的工厂，以了解该公司制作冰块的过程、速冻技术与海产分类。

丹绒玛尼深水渔港是于2003年动工，并于2006年9月竣工。大马渔业局在2007年将此港口交给大马渔业发展局，并于2008年开始运作。

该海港耗资3亿3千250万令吉，具有完善的生活机能与工业建设，包括冷冻储存、生产加工、市场销售和辅助设备等。