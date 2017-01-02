讓兩國人民攜手貢獻未來 馬中跨年春晚21日登場

（本报古晋31日讯）全马首个响应“一带一路”“欢乐春节—2017年中马迎春晚会”跨国春晚将于2017年1月21日假古晋室内体育馆隆重登场！

这项由中国文化部中外交流中心主办，北京奥威传媒集团、鼎昊集团、鼎昊国际、鼎昊中原、北京赛思博文演出经纪有限公司承办，砂旅游、艺术与文化部及中国驻古晋领事馆作为支持单位下，将于古晋登场，活动入场时间是傍晚6时，晚上7时正开始。

北京奥威传媒集团总裁罗晶于今日召开的新闻发布会上指出，晚会是以售票方式进行，票价分为内场区588令吉、688令吉、788令吉及988令吉；外场区则有128令吉、198令吉及238令吉。

他透露，晚会将会推出4千300张票券，有兴趣的民众可在2017年1月5日起前往主办单位设立于古晋希尔顿酒店的柜台购买得到，时间为每日下午2时至5时期间。

他指出，筹委经过2个月紧锣密鼓地筹备，目前已获得中华人民共和国外交部及文化部的强力支持，一方面有正式批文，当中领导亦成为晚会顾问，显示中国政府高度重视中马两国之间的交流，同时透过行动支持由中国共产党中央总书记习近平提出的“一带一路”倡议，而精心策划今次晚会活动，并凝聚中国大陆的著名歌手及主持人，也将有精良的电视团队为晚会进行转播，此些皆获得中国媒体的大力支持。

他形容说，中方将晚会设在砂州古晋，缘于中方前期考察团队经过数次考察，对砂州商贸、旅游、文化等留下深刻印象，尤其砂州政治稳定、民风传统，百姓也热情，相信中马双方政府将关注该晚会，以取得圆满成功。

据悉，该场晚会是中国将“欢乐春节”的文化品牌带到马来西亚，借助中国传统节庆传播中国文化，加强与东南亚、南亚各国交流合作的一项重要举措。整台晚会力争为中国及世界各国的观众献上一道别具人文气息和地域特色的视觉盛宴，堪称“行走的年夜饭”。

罗晶表示，本次晚会大概动用了30吨的声光电设备，来自中国的知名演艺明星安与骑兵、旭日阳刚·王旭、细哥细妹、郝亚青、周丽珍等与马方本土明星共同组成引人瞩目的演出阵容，将在晚会中表演歌舞、民间艺术等精彩节目，不仅将‘中华文化为根，拥抱整个世界’的文化大融合情怀淋漓尽显。

他强调，更将一份“火热的中国年、浓浓的中马情”通过晚会传递到千家万户。

他指出，他同时了解到近几十年来，这种大型的跨国现场演唱会在砂拉越并不多。而今年是金鸡唱晓之年，又逢中马两国政府要进行大量的商贸、旅游、文化合作，在这突破性的一年，因此希望通过中马文化的舞台，能够让中马两国的人民、政府、企业像亲密的兄弟姐妹一样，共同携手，为二十一世纪亚洲腾飞做出自己的贡献。

另一方面，筹委会主席郑莉薲指出，他在机缘巧合之下认识筹备当局代表，并担任筹备会主席之职，并描绘“一带一路”倡议是“一个人带出一条路”，但要在各造共同努力下，譬如促成是项晚会，旨在让更多中国朋友有机会认识及享受到砂州这个好环境，再者，中国人与本地人沟通是没问题的，可以畅所欲言。

她进一步指出，这场晚会也将“一带一路”以行动实践出来，所会带出的就业机会等经济效应更是值得期待的。

她希望，通过这场晚会能够为砂州带来更美好的未来。

她指出，今次前来演出的艺人每人都有约5到6亿的粉丝，通过他们向中国同胞宣传砂州将会带来显着的果效。

此外，她透露，晚会也有进行为期两个月的中国高铁LED宣传，发出15至20秒广告，选在1月到2月也因是很多人返乡的时候，这是为砂州旅游做出的很大努力。