警充公200萬財物起利器 破阿窿集團捕26人

警充公200萬財物起利器 破阿窿集團捕26人

（吉隆坡12日讯）警方侦破活跃南马地区有私会党背景及恐吓泼漆追债手法的大耳窿集团，逮捕26名男女，充公价值200万令吉财物和起获18把利器。

这个大耳窿集团活跃已有2年，集团每月收取10到15%的利息，而且在借债者无法还利息时，提供“利加利”的方式还债，一旦再度无法依时还债，就上门恐吓和泼漆追债。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克力沙尼说，警方从昨日早上10时至今日凌晨4时结束的行动中，在霹雳怡保和柔佛新山地区逮捕分别是23名本地华裔男子、2名华裔女子和1名越南女子，嫌犯的年龄17到51岁。

他说，嫌犯在南马地区特别是在新山地区涉嫌高利贷活动，跑腿专在住宅区和商业区分派传单、广告、布条，吸引急需钱财的事主借钱。

“集团每月收取10到15%的利息，提供“利加利”还债服务，一旦借贷者无法还钱时就使用暴力手法，上门恐吓和泼漆追债。”

他说，针对追债手法，警方至今共接获26宗的投报，其中7宗涉及暴力行动追债，不排除嫌犯也涉及私会党活动，警方尚调查嫌犯的背景。

警方在行动中，充公嫌犯21辆价值约148万令吉的轿车、18个价值约15万令吉的名牌手提袋、现款41万6千50令吉、12架电脑和52架手机，总值约200万令吉。

另外，警方也起获83张银行提款卡、17本银行簿、6本支票簿、大批传单，武器方面则起获9把巴冷刀和9把武士刀。