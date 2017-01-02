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證實政府賤賣SACOFA 張健仁出示3理由

发布于 January 2, 2017
古晋区国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁出示3大理由证实砂州政府超廉价变卖50% SACOFA股权给砂日光公司。
古晋区国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁出示3大理由证实砂州政府超廉价变卖50% SACOFA股权给砂日光公司。


（古晋31日讯）古晋区国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁今出示3大理由证实砂州政府超廉价变卖50%SACOFA股权给砂日光公司。
他指出，三大理由包括SACOFA股份出售价格没计算公司控制权及无型资产、超低本益比的价格，以及今后政府拨款建电讯基建，砂日光公司也得一半拨款。
他同时抛出3个问题针对有关私营化SACOFA的决定，质问砂州政府。
事关砂州政府于2015年，以1亿8千679万令吉价格出售SACOFA50%的股权。张健仁指出，以正常商业交易的考量，这1亿8千679万令吉价格出售SACOFA50%的股权，简直就是超级大平卖。若以政治术语来形容这项交易，这就是典型的“公家资产私有化”。
他说，自从他暴露这“私营化SACOFA”的决定，砂州政府至今无法针对以下3道问题给予砂州人民一个满意的回答：
1.砂州政府为何要把一间监管电讯基建的政府机构，私营化变成即是监管又是商业性质的公司？在这利益冲突的情况下，政府又如何能确保私营化之后，SACOFA不会因为商业利益而妥协其监管的角色？
2.砂州政府以什么为根据，以1亿8679万令吉如此便宜的价格，卖掉50%SACOFA的股权给CMS公司？
3.CMS公司的政治势力和关系是否是砂州政府私营化SACOFA的主要因素？砂州政府的财政部门不乏经济专才，为何会以如此的贱价，变卖SACOFA50%的股权？
“在砂州政府无法给予回答的情况下，砂日光公司于本月23日出文告表示这私营化是符合吉隆坡股票交易所所设定的规则。”
张健仁指出，砂日光公司的论点，是纯粹从其商业角度来看。对该公司而言，这交易肯定是大赚特赚，但对砂州人民而言是一个大亏特亏的交易。

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