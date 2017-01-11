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諧音福祿還可辟邪化煞 果農風乾葫蘆制擺設品

发布于 January 11, 2017


（太平10日讯）葫芦的谐音“福禄”，象征的是吉祥、富贵的寓意，除此之外，葫芦在风水学上还可以辟邪化煞，但由于青色的葫芦不能耐久，春节市场并非很理想，果农洪增炼大胆将大量的葫芦风干，然后加工制成红青葫芦摆设品，鸡年首次推出市场。

洪增炼：青葫芦不耐久

洪增炼表示，由于采下的青葫芦不能耐久，春节摆放在地主公处，顶多可以耐一至两个月就会腐烂，并非很受欢迎。因此，他今年大胆尝试将去年种下的葫芦采下后，将它放在阴凉处给自然风吹干，前后需约3至4个月。

他指出，在采摘前，必须确定葫芦的果够硬，那代表葫芦已够成熟，将它拿去风干就更理想。风干后，为葫芦喷上红漆或青色的漆，再让它自然干。过后，贴上“发”字及绑上红丝带，就可以批发上市。

他说，葫芦在古时候有“福到”的寓意及外形像个“8”字，又有“发”的寓意，一般消费者是将葫芦摆放在地主公处。

葫芦分有4寸、6寸、8寸，视顾客的需求，以3至5令吉的批发价卖给商家。如果今年的反应好，他明年将制更多的风干葫芦，以应付市场需求。

他指出，葫芦从下种到长出果约3个多月。如果长出的葫芦销路不好且又烂掉的话，就蒙受损失。

至于同一时期推出市场的金瓜，洪氏表示，金瓜（发财果）的销路相当好，商家已在上星期开始将装饰后的金瓜运到狮城售卖，不过今年的金瓜产量稍微减少，事缘在10月播种时，10月至11月雨水多，导致开出的花纷纷掉落，因此每粒金瓜会比以往贵多30仙。

他说，金瓜分AB果，A粒较大批发价4令吉50仙，B粒较小3令吉50仙。

他说，春节期间，金瓜的市场较好，原因是可以耐上几个月，反观葫芦只耐一个多月。因此今年将全部收成的葫芦风干后加工变成红青葫芦两款摆设品，以减少葫芦熟不透或坏掉蒙受的损失。

太平郊甘邦柳果农洪增炼指出，新年期间黄梨是受欢迎的果品，所种的蜜糖黄梨却因为去年太平雨水量减少，造成黄梨成长缓慢。目前园中的黄梨再过两个星期也未够成熟，预计天公诞时才可以上市。

他说，种黄梨需要较多的水量，水量足够有助黄梨成长。一般上，从下种到成熟采摘需要约一年的时间。去年下种后，因太平区雨量少，导致黄梨的成熟期延后。

他指出，黄梨的市价有起有落，在新年期间由于需求量大，价钱会稍高。

提及另一应节果品桔子，他说，目前桔子有价，一公斤批发价是3令吉，接近新年时可以高至一公斤6令吉，不过也视要视市场的需求。

他说，每年新春期间，桔子的销量会比平日增加，因为桔子有“吉利”的涵意。附有叶子的桔子，价钱会稍贵多几角。桔子产量理想，春节期间有足够的货源供应。

洪增炼展示红青葫芦。图左为拜地主公的福品金瓜好卖。
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