詩巫比爾卡勇？ 毛宣景接死亡恐嚇

（本报诗巫19日讯）协助原住民争取土地权益，却接获死亡威胁，前革新党武吉阿瑟区候选人毛宣景不愿成为第二个“比尔卡勇”，于昨天傍晚向诗巫警方做出投报！

毛宣景今日在本地一所律师楼召开的新闻发布会上强调，他相信警方将会认真看待并公平处理他的投报，同时给予必要的人身保护。

毛宣景披露，在昨天下午约3时54分，他接获一通来电，即使多番询问，对方却拒绝表明身份，而通话约维持了33秒之久。

“有关来电通话乃一项恐吓，宣称我不应该出现在兰岛邦江一带地区。倘若我被发现出现在当地，他将要我受到人身伤害，甚至死亡。”

“拨电来的对方是一名男性，口操华语和福州话，并以很重的语气指称若我再帮助那些伊班土著，可以试试看！我是否会死在他手上。”

毛宣景指出，一批伊班土著于2016年12月初找上他并要求提供协助，因为其中一位伊班同胞位于兰岛邦江大路旁的一块12依甲的土地上，被开辟了一条道路，而地主本身却不获允许进入自己的土地，或使用自己的土地耕作。

“据了解，该地主的父亲在逝世前与一名前州议员有利益上的协议，而在父亲去世后，这名地主一直接获威胁与恐吓。而砂拉越州土地法典阐明，土著习俗地在地主逝世后，这块土地将自动过继予其儿子。”

毛宣景披露，事实上，从1998年地主的父亲因土地权益受损而开始向警方做出投报以来，在这近20年的长时间内，地主已报案了无数次却不受理。

“去年12月初地主找上我，原本这起个案我一直希望低调给予援助，但在接获死亡恐吓的情况下，我今天才决定公诸于世。”

他说，基于协助伊班同胞争取他们应享的土地权益，而这间中或涉及利益，故他才会在昨午接获这个死亡威胁。

毛宣景强调，他不愿意成为第二个“比尔卡勇”，因此接下来的事态发展，他将会选择性将部份事实公诸于世。