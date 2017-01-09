許慶璋：裝備好自己 小販要積極迎戰挑戰

（本报美里8日讯）美里小贩联合会顾问拿督许庆璋指出，在目前经济低迷的时刻，大家不要抱着，小钱不赚，大钱挣不来的心态，以消极的态度面对生活。大家应该更加努力，开源节流，面对现实。就好像去年所实施的消费税，已成定局，小贩朋友皆以冷静和精明的头脑应对，克服困难，逐步摆脱困境。

“新年伊始，油价的上涨，使我们立刻面对万物价格腾涨的效应，人民生活雪上加霜。随着地方的发展和进步，首当其冲的小贩朋友，必须作好准备，以应付在生活上，所面对的更大挑战。”

许庆璋深信小贩朋友们在考量消费者及自身的收支平衡，而合理的调整价格，是情有可原的。

“一年不如一年，但是年年辛苦，年年过。路是人走出来的，天无绝人之路，只要努力的拼博，就会赢！”

许庆璋表示，虽然现在他完全没有了政治平台，但是他还是保持30年来的服务原则，以个人微博的力量“那里需要服务，我就到那里去！”

在美里小贩公会方面，若要他帮忙的地方，他绝对会继续与他们站在一起，渡过目前的难关。

他称，美里小贩联合会的会员是站在社会最基层的地方，为广大消费者准备三餐的群体，每天风雨不改地提供各种饮食与贩业服务。这种任劳任怨的精神，已经深植他心，由衷敬佩。

“另一些事情令人担忧的是，政治与经济相互冲激的问题，在国内外大环境的负面影响下，政治势头走向分裂、国家的钱币严重受挫。在传统的政治环境约束之下，主流政治骨干仍然公式法的操作一切。一人独享数个官职忙得不亦乐乎，却让同党的高层同志坐泠板凳，无法为人民有效的服务。”

他说，这种自我保护的政治思维，腐蚀民意的作风，无论是在政坛或社团公会里，存有自私自利的操行，都是危险。

“不过，做为团结及凝聚小贩力量的美里小贩联合会，我衷心希望刚产生的新领导层，必须实行民主作风，包容与宽恕，大家有福同享，有难同当，同心协力为会员争取权益而努力。”

许庆璋是出席美里小贩联合会就职典礼致词时，如此斯称，他也祝贺所有中选的理事，坚守岗位，继续为公会付出。

美里小販聯合會 2月25慶新春

（本报美里8日讯）美里小贩联合会将于2月25日（星期六）丁酉年正月廿九日，傍晚6时30分，在富丽华大酒家举办丁酉年新春团拜联欢晚宴，邀请该会会永久名誉顾问拿督许庆璋担任主宾，并主持开幕礼。

届时与该会会员们聚集一堂，共庆新年，为晚宴增添光彩。

美里小販聯合會

張啟創任主席職

（本报美里8日讯）美里小贩联合会今晚在金禧大酒楼举行2017至2018年度新届理事就职典礼，张启创接任主席职，由永久名誉顾问拿督许庆璋主持监誓仪式。

此外，该会向来注重会员子女教育，也颁发会员子女学优奖学金作为鼓励，今年获得奖励金的人数有16人。

另还有颁发由马来西亚贩商总会分发的丹斯里拿督张仕国及潘斯里拿汀黄拨妃“爱心工程”清寒小贩家庭教育助学金，得主有会员林俊鸣（林欣琪）、会员余丽娜（黄榛迎）、会员张惠雯（田方亿）、会员杨家园（杨世耀）及会员朱耀文（朱佳怡）。

以下为美里小贩联合会（2017至2019年）新届理事名单

主席 张启创

副主席 贝德喜、立帝、

蔡明小、张春福

秘书 詹云洲

副秘书 翁兰花

财政 赖玉甘

副财政 朱耀文

总务 陈恩忠

监察 黎家忠

交际 张惠雯

副交际 练国平

福利 何亚宁

副福利 刘宝云

教育 蔡味香

副教育 沈小玲

委员 张甲妹