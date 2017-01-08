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許慶璋主持理事監誓禮 小販聯會今大會

发布于 January 8, 2017


（美里7日讯）美里小贩联合会将于本月8日（星期日）下午5时，在金禧大酒楼召开2017会员大会，全体会员受促准时出席，共同策划及推广会务。
当天将邀请永久名誉顾问拿督许庆璋为大会主宾，并主持新届理事监誓礼，以示隆重。
以下为大会议程：
1.主席致词
2.复准2015年会员大会议案记录
3.讨论议案所产生的问题
4.秘书报告
5.财政报告
6.讨论提案
7.推举2017年度查账
8.主宾顾问拿督许庆璋致词
9.新届理事就职（2017-2018）
10.颁发会员子女学优奖学金。
11.颁发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程清寒子女助学金”。
以下为2016年子女优学奖励金名单：
幼稚园组：蔡常阳、林恩赐、黄榺玜、黄涁腾
小学组：詹力豪、麦嘉欣、麦嘉盈、官芷绫
小六评估考试（UPSR）：杨倩茹、杨建平、官芷绫、黄慈缘
高中组：Koo Jin Chu
大学组：陈运达、张淞焰、杨宝玲
至于2016年，由马来西亚贩商总会分发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程”清寒小贩家庭教育助学金得主则为会员林俊鸣（林欣琪）、会员余丽娜（黄榛迎）、会员张惠雯（田方亿）、会员杨家园（杨世耀）及会员朱耀文（朱佳怡）。
以下为美里小贩联合会（2017至2019年）新届理事名单：
主席：张启创
副主席：贝德喜、立帝、蔡明小、张春福
秘书：詹云洲
副秘书：翁兰花
财政：赖玉甘
副财政：朱耀文
总务：陈恩忠
监察：黎家忠
交际：张惠雯
副交际：练国平
福利：何亚宁
副福利：刘宝云
教育：蔡味香
副教育：沉小玲
委员：张甲妹、保留、保留、保留。

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