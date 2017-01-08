許慶璋主持理事監誓禮 小販聯會今大會 发布于 January 8, 2017 （美里7日讯）美里小贩联合会将于本月8日（星期日）下午5时，在金禧大酒楼召开2017会员大会，全体会员受促准时出席，共同策划及推广会务。 当天将邀请永久名誉顾问拿督许庆璋为大会主宾，并主持新届理事监誓礼，以示隆重。 以下为大会议程： 1.主席致词 2.复准2015年会员大会议案记录 3.讨论议案所产生的问题 4.秘书报告 5.财政报告 6.讨论提案 7.推举2017年度查账 8.主宾顾问拿督许庆璋致词 9.新届理事就职（2017-2018） 10.颁发会员子女学优奖学金。 11.颁发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程清寒子女助学金”。 以下为2016年子女优学奖励金名单： 幼稚园组：蔡常阳、林恩赐、黄榺玜、黄涁腾 小学组：詹力豪、麦嘉欣、麦嘉盈、官芷绫 小六评估考试（UPSR）：杨倩茹、杨建平、官芷绫、黄慈缘 高中组：Koo Jin Chu 大学组：陈运达、张淞焰、杨宝玲 至于2016年，由马来西亚贩商总会分发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程”清寒小贩家庭教育助学金得主则为会员林俊鸣（林欣琪）、会员余丽娜（黄榛迎）、会员张惠雯（田方亿）、会员杨家园（杨世耀）及会员朱耀文（朱佳怡）。 以下为美里小贩联合会（2017至2019年）新届理事名单： 主席：张启创 副主席：贝德喜、立帝、蔡明小、张春福 秘书：詹云洲 副秘书：翁兰花 财政：赖玉甘 副财政：朱耀文 总务：陈恩忠 监察：黎家忠 交际：张惠雯 副交际：练国平 福利：何亚宁 副福利：刘宝云 教育：蔡味香 副教育：沉小玲 委员：张甲妹、保留、保留、保留。