許慶璋主持理事監誓禮 小販聯會今大會

（美里7日讯）美里小贩联合会将于本月8日（星期日）下午5时，在金禧大酒楼召开2017会员大会，全体会员受促准时出席，共同策划及推广会务。

当天将邀请永久名誉顾问拿督许庆璋为大会主宾，并主持新届理事监誓礼，以示隆重。

以下为大会议程：

1.主席致词

2.复准2015年会员大会议案记录

3.讨论议案所产生的问题

4.秘书报告

5.财政报告

6.讨论提案

7.推举2017年度查账

8.主宾顾问拿督许庆璋致词

9.新届理事就职（2017-2018）

10.颁发会员子女学优奖学金。

11.颁发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程清寒子女助学金”。

以下为2016年子女优学奖励金名单：

幼稚园组：蔡常阳、林恩赐、黄榺玜、黄涁腾

小学组：詹力豪、麦嘉欣、麦嘉盈、官芷绫

小六评估考试（UPSR）：杨倩茹、杨建平、官芷绫、黄慈缘

高中组：Koo Jin Chu

大学组：陈运达、张淞焰、杨宝玲

至于2016年，由马来西亚贩商总会分发拿督张仕国及拿汀黄拔妃“爱心工程”清寒小贩家庭教育助学金得主则为会员林俊鸣（林欣琪）、会员余丽娜（黄榛迎）、会员张惠雯（田方亿）、会员杨家园（杨世耀）及会员朱耀文（朱佳怡）。

以下为美里小贩联合会（2017至2019年）新届理事名单：

主席：张启创

副主席：贝德喜、立帝、蔡明小、张春福

秘书：詹云洲

副秘书：翁兰花

财政：赖玉甘

副财政：朱耀文

总务：陈恩忠

监察：黎家忠

交际：张惠雯

副交际：练国平

福利：何亚宁

副福利：刘宝云

教育：蔡味香

副教育：沉小玲

委员：张甲妹、保留、保留、保留。