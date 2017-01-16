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許孟哲月入7萬難還鉅債 婚期零共識痛斷張艾亞

发布于 January 16, 2017
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许孟哲和张艾亚前天证实情逝，因男方不婚，今年元旦分手。昨许孟哲首度于情变曝光后录影，看来郁郁寡欢。问他分手原因“是不想结婚还是不想跟张艾亚结婚”？除了2人对结婚的时间点无法达成共识，他更含泪坦言是因扛家里债务压力大，不想牵绊张艾亚，“有很多债务上的压力，最基本就是房贷……我从来没有跟艾亚讲过这些事情”。他不愿透露具体债务金额，目前月入约50万元（约7万令吉），但他说，前几年“有时1整年通告不到5个”，“赚钱趁现在”的拼劲其来有自。
许孟哲昨上中天《小明星大跟班》，问他“心疼艾亚落泪吗”？他迟疑许久才吐出“会”，可见难过情绪不亚于泪崩的张艾亚。2人分手消息前天曝光，网友对质疑许孟哲“不够爱张艾亚才不想结婚”，他解释：“不能这样讲。如果不爱，可能考虑的点就不会是这样子。”他不认为自己的爱比张艾亚少，“外界只是看到表面，彼此的感情只有我们最清楚”。

先解决现实问题

他讲到眼眶泛红，却硬忍着没让眼泪掉下来，哽咽说，“当年出道没多久，爸爸生病，家里收入变少，还要付医药费”。当时曾向亲戚朋友借钱？许孟哲说：“当时是我妈处理比较多，我也不是很清楚，现在就是解决现实问题，希望我现在工作稳定，让我妈可以放心踏实一点。”他说，张艾亚是很好的结婚对象，不想耽误她，“她确实很好，我祝福她”。

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