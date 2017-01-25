設冰廠後須在丹絨瑪尼卸貨 違規漁船終止執照

（本报古晋24日讯）砂副首长拿督阿玛道格拉斯强调，一旦丹绒玛尼深水渔港拥有完善的冰厂设施后，所有深海捕鱼的渔船都必须遵守条规到该码头卸下渔获，一旦发现有渔船违规，便会被终止渔业执照。

他说，一旦该设施完成，到时渔船不要再有理由，选择不在丹绒玛尼深水渔港卸货。他强调，只要设立了冰厂，便可解决渔民的问题，因此渔船公司也必须要在丹绒玛尼卸货。

“政府也会密切监督，任何渔船不在丹绒玛尼卸货，那么政府便会在一个月后提出终止渔船公司营业执照的措施。”

“我们必须要非常严格，因为如果不那么做，许多渔获会留到其他市场，包括在岸外便已经将渔获卖给其他公司而流入外国市场，这导致砂州收入的损失，砂州人民也蒙受损失，因为好鱼也被出售到其他地区去。”

他强调一旦冰厂落实，便需要更严格的监督渔业运作，以及更严格的执法。

也是砂农业现代化与乡区经济部长的道格拉斯，是今午巡视古晋青山的水记海产有限公司的冰块制造设施及卸货码头后，如是向媒体做出透露。

另一方面，被询他受委处理土著习俗地课题时，他表示将会在近期与新首长拿督阿玛阿邦佐哈里进行讨论，之后便会另行告知媒体相关于土著习俗地诠释问题的最新进展。