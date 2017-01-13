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西馬網民：死了很好 砂子民群起撻伐

发布于 January 13, 2017


（本报诗巫12日讯）在砂首长丹斯里阿德南逝世的消息发布后，网络上有西马网民对此发表诽谤性言论，结果惨遭砂子民群体讨伐，并且还有网民因涉及诽谤性言论而遭警方逮捕，足见阿德南深受砂子民的爱戴。
有网民直接在社交网络上表示“在这里，贪污腐败到死了，一定是国葬！！要不是你，纳吉也不会这样有钱！！真的是和纳吉同流合污的好兄弟！！”，“很好！！他死了，Sarawak的人才会醒！！生前就和纳吉一起欺骗Sarawak脑残！！搞到那里还是森林！！”
此2文在发表后，立即受到砂子民的群体反击，如“没弄清楚真相就不该这样乱骂，阿德南对砂州人民的付出你看得到吗？大家都看到了，就连反对党也没多说什么。”，“如不知砂首长是谁？请收声当帮忙。你不出声，没人把你当哑巴！”
甚至还有砂网民表示，“去我们首长坟墓面前道歉就原谅你”，“原不原谅你是上帝的事，我们的任务是带你去见上帝”，“砂拉越阿德南首长走了，干西马仔X事？”，“什么都不懂就别管我们家事，有本事叫你老大踢我们出马来西亚！”
还有一些较幽默的网民劝说，“心里不平衡或精神有问题要记得看医生哦”，“孩子，我疯人院给你的药为什么不按时吃，我想你应该回来做深……切治疗了”。
也有网民发言，“XX…他只是个伪君子，所有西马的人都知道，只有东马的白痴的人不知道。。。”，也同样的被砂子民反驳。
一网民见势不对，立即开贴道歉，结果还是息不了砂子民的怒气，而且还有西马网民开腔，“不要拖我西马人下水”，“凭什么代表西马华人？你是什么东西，抱歉你不是东西”等言论。
一些网民看见有诽谤性的言论出现时，就向警方报案。对此，警方呼吁网民不要在社交网络及其他管道发表对已故阿德南具有诽谤性的言论，否则警方将会毫不犹豫地采取对付行动，并且把涉案者控上法庭。
警方也表明会在全砂子民为阿德南的逝世默哀7天的期间，继续严密观察社交网站的“动静”，以确保同样的事情不会重演。

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