西連業餘泳協好手 訓練場邊悼念阿德南

（古晋19日讯）西连业余游泳协会泳手在积极备战中，不忘悼念前首长。

成立一年的西连业余游泳协会（西连泳协）的泳手们为古晋分龄游泳锦标赛积极备战之际，前日在训练场边举行悼念仪式为前首长默哀一分钟。

西连泳协在仪式结束后，鼓励泳手们在今年的古晋分龄游泳锦标赛中努力争取好成绩，希望以获得好成绩来参加砂洲分龄游泳锦标赛。

去年西连泳协因不是砂州业余游泳协会的附属会员而不获得参加砂州业余游泳协会的砂州分龄游泳锦标赛。

西连泳协於2016年1月份就向砂州泳协申请加入砂州泳协成为附属会员但不获回应，4月份再去信砂州泳协才获回应要求资料。

2016年6月份砂州泳协拒绝西连泳协的申请，理由是西连泳协不符合砂州泳协于2016年3月份新增的章程。新增的章程是只对新申请加入砂州泳协成为附属会员实行而已，现有会员例外。

西连泳协认为新增的章程是不符合砂州泳协的宗旨推广游泳运动和针对西连泳协，因1月份就申请加入而砂州泳协却3月份特别增加章程来拒绝西连泳协的申请。西连游协希望砂州泳协能再考虑该会的申请。

2016年12月份西连泳协和砂州泳协的交流会上，砂州泳协表示不给西连泳协参加2017年砂洲分龄游泳锦标赛。

西连泳协失望之际，只能希望有关当局如砂州体育理事会，青年与体育部能帮忙给西连泳协的泳手们一个参加比赛的机会，让有潜能的泳手们争取好成绩来代表砂州参加全国分龄游泳锦标赛，为砂州游泳项目贡献一份力量。