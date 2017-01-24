複製大馬卡路稅駕照 好運黨瓦解

霹雳州刑事罪案调查主任拿督颜天记（右）展示警方起获的物品，包括印有国徽图案的透明塑料纸。左为李友强。

（怡保23日讯）教师也涉及在真文件内置入假资料，重新复制伪造文件事件，连同另4人落入警网。霹雳州警方于日前成功瓦解一个名为“好运党”（GENG TUAH）的制造假证件犯罪集团，同时也起获3辆“复制车”（Kereta Klon）。

警方在行动中共逮捕5名巫裔男女，包括“好运党”的43岁及自称拥有拿督斯里邦里玛（Datuk Seri Panglima）勋衔的男子，以及一对分别是邮局职员和老师的夫妇。警方在行动中总共起获约40张的大马卡，路税约160张及驾照约370张。

警方相信仍有政府官员涉案，但一切仍在调查中。

霹雳州刑事罪案调查主任拿督颜天记高级助理总监周一召开新闻发布会指出，嫌犯是涉及在正式的官方文件和证件上列印虚假资料。

因此，若不通过电脑资料库核对下，很难辨别出证件的真伪，而这些证件是包括驾驶执照、路税、大马卡和护照。

他透露，警方是于一个月前接获情报，随即在刑事罪案调查组和商业罪案调查组联手下成立特别行动小组展开调查，并于1月20日下午4时30分左右，在怡保昆一间住家，成功逮捕“好运党”首脑。该名首脑是1名现年43岁的巫裔男子，拥有2项刑事记录。

“同一天，警方逮捕另一名自称有拿督斯里邦里玛勋衔的43岁巫裔男子，他所拥有的大马卡和护照都印有该勋衔，同时也拥有3辆豪华“复制车”及假证件，经过调查相信该名男子是犯罪集团顾客之一。”

他续说，首脑与同龄的巫裔男子皆被警方延扣至本月24日，以协助调查此案。在警方展开进一步调查后，于昨天（22日）分别在江沙硝山再逮捕1名现年49岁的巫裔男子，以及在太平保阁亚三逮捕一对现年37岁，分别是邮政局职员和教师的巫裔夫妇。

“上述3人将于今天被带往法庭申请延扣，而在连续的逮捕行动后，警方相信仍有政府官员涉案，但一切仍在调查中。”

颜天记表示，初步调查显示，“好运党”在霹雳州已活跃多年，在收取数百至数千令吉的费用来制造假证件，并在州内拥有固定的客源，目前警方仍在深入调查中，相信会有更多党羽落入警网。

他续说，警方呼吁曾经向使用此非法方式购得假证件的人士速向警方自首。

“警方将援引刑事法典420条文调查此案，即欺骗及不诚实地引诱移交财物，一旦罪成可面对不少于1年和不超过10年监禁及鞭笞，并可另加罚款。”